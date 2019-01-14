Королі готівки: як Дубневичі "сколотили" свої багатомільйонні статки – вражаюче відео

Понад 1600 квадратних метрів – це родинний маєток братів-нардепів Богдан та Ярослва Дубневичів у селі Зубра під Львовом. Кілька сусідніх – менших за розмірами будинків – теж їхні. І це ще не все. В електронних деклараціях Ярослав та Богдан на двох вказали 68 квартир, майже 20 будинків і майже півтисячі земельних ділянок площею майже 300 гектарів.

Їм позаздрив би Скрудж Макдак, адже разом родини Дубневичів лише готівкою мають 29,5 мільйонів доларів. У купюрах по 100 доларів ці гроші важили б 300 кілограмів. Про такі статки стало відомо після запровадження системи електронних декларацій.

Читайте також: Нардеп Ярослав Дубневич може втратити недоторканність: Холодницький передав подання до ГПУ

Сколотити такі капітали їм допомогла політика. Ярослав Дубневич потрапив у Раду 2012 року. Старший приєднався до нього після Революції гідності. Обидва вступили до БПП. Молодший зараз очолює транспортний комітет. А старший входить до бюджетного.



Будинки Дубневичів



Маєток Богдана Дубневича

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює, що Дубневич-старший лобіював інтереси власних підприємств, аби отримати держзамовлення від "Укрзалізниці".

Дубневичі володіють корпорацією з будівництва залізничних колій. А ще вони ексклюзивно постачають "Укрзалізниці" скоби для скріплення рейки й шпали.

Наприклад, одна з близьких до Дубневичів фірма 2014 року отримала замовлень від "Укрзалізниці" на 103 мільйони гривень, у 2015 році – на 170, а у 2016 – на 300 мільйонів гривень, хоча прізвища Дубневичів не фігурують у тендерній документації. Фірми очолюють менеджери, які раніше працювали у їхніх компаніях,

– заявила журналістка Крістіна Бердинських.

Ба більше, після Революції гідності Дубневичі підім'яли під себе навіть фірми поплічників Януковича. Часом Дубневич вдавався до відвертого шантажу.

На початку вже чинної влади Дубневич казав, що він не буде погоджувати та пропускатиме законопроекти Міністерства інфраструктури, якщо не будуть враховані його кадрові позиції, які він вимагав – людей призначити,

– зазначив народний депутат Сергій Лещенко.

Оборудки з "Укрзалізницею" – не єдина схема, до якої причетні Дубневичі. Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування справи про заволодіння братами сотнями мільйонів кубометрів газу на майже півтора мільярда. Їхні компанії закуповували блакитне паливо за пільговою ціною, аби постачати тепло населенню. А насправді продавали його вже за ринковою – підприємствам.



Брати Ярослав та Богдан Дубневичі

Цікаво, що земельний банк братів-мільярдерів неабияк поповнився саме тоді, коли ті були депутатами Львівської облради від "Блоку Юлії Тимошенко" з 2006 до 2010 року. Саме тоді Богдан Дубневич придбав 176 ділянок.

Якщо в суді прокурори САП доведуть провину Дубневича-молодшого у привласненні державного майна, то йому світить до 12 років. Хоча шансів мало. По-перше, Рада своїх не здає – торік нардепи відмовилися зняти недоторканність з чотирьох депутатів. По друге, українські суди досі лишаються найгуманнішими у світі. Принаймні щодо можновладців.