12:05
14 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Королі готівки: як Дубневичі "сколотили" свої багатомільйонні статки – вражаюче відео

      744 Читать новость на русском

      Понад 1600 квадратних метрів – це родинний маєток братів-нардепів Богдан та Ярослва Дубневичів у селі Зубра під Львовом. Кілька сусідніх – менших за розмірами будинків – теж їхні. І це ще не все. В електронних деклараціях Ярослав та Богдан на двох вказали 68 квартир, майже 20 будинків і майже півтисячі земельних ділянок площею майже 300 гектарів.

      Їм позаздрив би Скрудж Макдак, адже разом родини Дубневичів лише готівкою мають 29,5 мільйонів доларів. У купюрах по 100 доларів ці гроші важили б 300 кілограмів. Про такі статки стало відомо після запровадження системи електронних декларацій.

      Читайте також: Нардеп Ярослав Дубневич може втратити недоторканність: Холодницький передав подання до ГПУ

      Сколотити такі капітали їм допомогла політика. Ярослав Дубневич потрапив у Раду 2012 року. Старший приєднався до нього після Революції гідності. Обидва вступили до БПП. Молодший зараз очолює транспортний комітет. А старший входить до бюджетного.

      будинки дубневичів
      Будинки Дубневичів

      маєток дубневича
      Маєток Богдана Дубневича

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює, що Дубневич-старший лобіював інтереси власних підприємств, аби отримати держзамовлення від "Укрзалізниці".

      Дубневичі володіють корпорацією з будівництва залізничних колій. А ще вони ексклюзивно постачають "Укрзалізниці" скоби для скріплення рейки й шпали.

      Наприклад, одна з близьких до Дубневичів фірма 2014 року отримала замовлень від "Укрзалізниці" на 103 мільйони гривень, у 2015 році – на 170, а у 2016 – на 300 мільйонів гривень, хоча прізвища Дубневичів не фігурують у тендерній документації. Фірми очолюють менеджери, які раніше працювали у їхніх компаніях,
      – заявила журналістка Крістіна Бердинських.

      Ба більше, після Революції гідності Дубневичі підім'яли під себе навіть фірми поплічників Януковича. Часом Дубневич вдавався до відвертого шантажу.

      На початку вже чинної влади Дубневич казав, що він не буде погоджувати та пропускатиме законопроекти Міністерства інфраструктури, якщо не будуть враховані його кадрові позиції, які він вимагав – людей призначити,
      – зазначив народний депутат Сергій Лещенко.

      Оборудки з "Укрзалізницею" – не єдина схема, до якої причетні Дубневичі. Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування справи про заволодіння братами сотнями мільйонів кубометрів газу на майже півтора мільярда. Їхні компанії закуповували блакитне паливо за пільговою ціною, аби постачати тепло населенню. А насправді продавали його вже за ринковою – підприємствам.

      брати дубневичі
      Брати Ярослав та Богдан Дубневичі

      Цікаво, що земельний банк братів-мільярдерів неабияк поповнився саме тоді, коли ті були депутатами Львівської облради від "Блоку Юлії Тимошенко" з 2006 до 2010 року. Саме тоді Богдан Дубневич придбав 176 ділянок.

      Якщо в суді прокурори САП доведуть провину Дубневича-молодшого у привласненні державного майна, то йому світить до 12 років. Хоча шансів мало. По-перше, Рада своїх не здає – торік нардепи відмовилися зняти недоторканність з чотирьох депутатів. По друге, українські суди досі лишаються найгуманнішими у світі. Принаймні щодо можновладців.

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини політики Новини України Гроші Дубневич Ярослав Васильович Дубневич Богдан Васильович Бізнес Новини нерухомості Верховна Рада Назар Холодницький САП Укрзалізниця Новини Львова
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Ні обіцянок, ні пробачень: як влада замилює очі українцям
      сьогодні , 12:00 Ні обіцянок, ні пробачень: як влада замилює очі українцям
      Артем Овдієнко 55
      Правоохоронці вкрали коштовностей на мільйони: як обшуки перетворюються в пограбування
      сьогодні , 11:00 Правоохоронці вкрали коштовностей на мільйони: як обшуки перетворюються в пограбування
      Тетяна Мартинюк 541
      Обращение Трампа, расследование ФБР, правительство "не работает" – главные новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Обращение Трампа, расследование ФБР, правительство "не работает" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 201
      Головні новини 13 січня: пожежа на хімзаводі в Калуші, затримання викрадачів чоловіка в Києві
      сьогодні , 08:01 Головні новини 13 січня: пожежа на хімзаводі в Калуші, затримання викрадачів чоловіка в Києві
      4437
      Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко: топ-5 блогів тижня
      13 січня , 22:00 Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 4923
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук