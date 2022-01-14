Де мутує коронавірус, ВООЗ схвалила нові COVID-ліки: новини про коронавірус 14 січня

14 січня 2022 , 15:25

Джерело:

24 канал

Кількість COVID-хворих в Україні росте: за добу виявили майже 10,5 тисяч інфікованих. До помаранчевої зони знову належать дві області України. ВООЗ схвалила 2 нових препарати для лікування COVID-19. Це останні новини про SARS-Co-2 в Україні та світі 14 січня.

Новини про коронавірус в Україні 14 січня

Кількість COVID-хворих в Україні росте: за добу виявили майже 10,5 тисяч інфікованих

Джерело: МОЗ

За вчора, 13 січня, в Україні виявили 10 476 нових хворих на коронавірус. До лікарень потрапили 1 656 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 140 пацієнтів померли.

Днем раніше Симптом, який є лише у щеплених, доплати за вакцинацію: новини про коронавірус 13 січня

Натомість за цей час вдалося побороти недугу 7 285 українцям. Найбільше хворих виявили у столиці.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • місто Київ – 1 193;
  • Вінницька область – 648;
  • Волинська область – 168;
  • Дніпропетровська область – 427;
  • Донецька область – 314;
  • Житомирська область – 252;
  • Закарпатська область – 278;
  • Запорізька область – 175;
  • Івано-Франківська область – 880;
  • Київська область – 394;
  • Кіровоградська область – 71;
  • Луганська область – 98;
  • Львівська область – 1001;
  • Миколаївська область – 193;
  • Одеська область – 516;
  • Полтавська область – 521;
  • Рівненська область – 317;
  • Сумська область – 538;
  • Тернопільська область – 371;
  • Харківська область – 691;
  • Херсонська область – 92;
  • Хмельницька область – 443;
  • Черкаська область – 292;
  • Чернівецька область – 409;
  • Чернігівська область – 194.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестувань

За минулу добу провели 79 066 різних видів тестувань, зокрема:

  • методом ПЛР 37 216;
  • методом ІФА – 6 694;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 156.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 737 510 хворих на коронавірус. На щастя, одужав 3 545 111 українець. Утім виявили й 98 068 летальних випадків.

Зверніть увагу. За увесь період провели 17 108 685 ПЛР-тестувань.

В Україні щепили від COVID майже 15 мільйонів людей: якими препаратами

Джерело: МОЗ

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії вдалося провести усього 29 218 505 щеплень. Загалом отримали першу дозу – 14 941 500 людей; отримали дві дози – 14 197 703 людини; додаткову дозу – 8 639 людей; бустерну дозу – 70 663 людей.

Які препарати обирали українці:

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 477 480,
  • Coronavac – 4 839 347,
  • AstraZeneca – 1 627 697,
  • Moderna – 1 489 111,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.


Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 канал

До помаранчевої зони знову належать дві області України

Джерело: МОЗ

Ситуація з коронавірусом покращилась у Херсонській області. Тож у помаранчевій карантинній зоні залишилися Сумська та Івано-Франківська область.


Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ

Біохімік сказав, де найчастіше мутує коронавірус

Джерело: Коронавірус інфо

Можна припустити, що найбільш сприятливим середовищем для появи нових штамів коронавірусу є організм невакцинованої людини. Про це розповів біохімік Національної академії наук та голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки та оборони Сергій Комісаренко.

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Новини про коронавірус у світі 14 січня

ВООЗ схвалила 2 нових препарати для лікування COVID-19

Джерело: BMJ

Всесвітня організація охорони здоров'я зарахувала до списку препаратів, рекомендованих для лікування COVID-19, одразу 2 нових лікарських засоби. Вони здатні поліпшити показник виживання у випадку тяжкого перебігу недуги. Важкий перебіг COVID-19 тепер пропонують лікувати Барицитинібом, який використовують в терапії ревматоїдного артриту. А для людей з ковідом середнього ступеня тяжкості, але з високим ризиком госпіталізації, організація рекомендує препарат моноклональних антитіл – Сотровімаб.

Скільки новонароджених дітей померло у вагітних, хворих на COVID-19

Джерело: Nature Medicine

Шотландські вчені визначили показник перинатальної смертності (тобто загибелі плода або новонародженого) для жінок, які заразилися коронавірусом, будучи вагітними. Він становив 22,6 на 1 000 пологів, у порівнянні з 5,6 на 1 000 пологів серед тих, хто не хворів на коронавірус. Дослідження провели на основі даних вагітних мешканок Шотландії.

Автор: Анастасія Кушпіт