Де мутує коронавірус, ВООЗ схвалила нові COVID-ліки: новини про коронавірус 14 січня
Джерело:24 канал
Кількість COVID-хворих в Україні росте: за добу виявили майже 10,5 тисяч інфікованих. До помаранчевої зони знову належать дві області України. ВООЗ схвалила 2 нових препарати для лікування COVID-19. Це останні новини про SARS-Co-2 в Україні та світі 14 січня.
Новини про коронавірус в Україні 14 січня
Кількість COVID-хворих в Україні росте: за добу виявили майже 10,5 тисяч інфікованих
Джерело: МОЗ
За вчора, 13 січня, в Україні виявили 10 476 нових хворих на коронавірус. До лікарень потрапили 1 656 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 140 пацієнтів померли.
Днем раніше Симптом, який є лише у щеплених, доплати за вакцинацію: новини про коронавірус 13 січня
Натомість за цей час вдалося побороти недугу 7 285 українцям. Найбільше хворих виявили у столиці.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- місто Київ – 1 193;
- Вінницька область – 648;
- Волинська область – 168;
- Дніпропетровська область – 427;
- Донецька область – 314;
- Житомирська область – 252;
- Закарпатська область – 278;
- Запорізька область – 175;
- Івано-Франківська область – 880;
- Київська область – 394;
- Кіровоградська область – 71;
- Луганська область – 98;
- Львівська область – 1001;
- Миколаївська область – 193;
- Одеська область – 516;
- Полтавська область – 521;
- Рівненська область – 317;
- Сумська область – 538;
- Тернопільська область – 371;
- Харківська область – 691;
- Херсонська область – 92;
- Хмельницька область – 443;
- Черкаська область – 292;
- Чернівецька область – 409;
- Чернігівська область – 194.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи тестувань
За минулу добу провели 79 066 різних видів тестувань, зокрема:
- методом ПЛР 37 216;
- методом ІФА – 6 694;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 156.
Загальна статистика
За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 737 510 хворих на коронавірус. На щастя, одужав 3 545 111 українець. Утім виявили й 98 068 летальних випадків.Зверніть увагу. За увесь період провели 17 108 685 ПЛР-тестувань.
В Україні щепили від COVID майже 15 мільйонів людей: якими препаратами
Джерело: МОЗ
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії вдалося провести усього 29 218 505 щеплень. Загалом отримали першу дозу – 14 941 500 людей; отримали дві дози – 14 197 703 людини; додаткову дозу – 8 639 людей; бустерну дозу – 70 663 людей.