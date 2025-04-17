Полковник запасу пояснив, навіщо корпусна система у ЗСУ та що вона змінить на фронті

Сили оборони України поступово переходять на корпусну систему. Нещодавно в складі Нацгвардії з'явилися два нові корпуси.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що свого часу в українській армії була корпусна система. Але її вгробили при Вікторі Януковичу.

До теми Третя штурмова бригада офіційно стала Третім армійським корпусом

Які переваги корпусної системи

Як наголосив Світан, корпус перебуває між дивізією та армією. В межах цієї структури вдається краще керувати військами та контролювати процеси.

Бригади часто розтягнуті на десятки кілометрів по лінії фронту. Але вони не завжди мають контроль вглиб лінії боєзіткнення.

Корпус закриває умовно квадрат 50 на 50. 50 кілометрів по ширині та 50 – по глибині. Тоді командир корпусу виконує оборонні завдання на всю глибину. Включно з фортифікаціями. Цей процес організовують не цивільні адміністрації, а саме командир корпусу,

– сказав Світан.

До одного корпусу входить 5-7 бригад. В ідеалі вони мали б перекривати приблизно 50 кілометрів фронту. Однак на практиці деякі бригади воюють на такій великій площі.

Нагадаємо, нещодавно у Нацгвардії створили два нові корпуси. Їх очолили командири "Азову" та "Хартії". Це відбувається в межах загальної реформи Збройних Сил України, які переходять від оперативно-тактичних угруповань і тактичних груп до корпусної системи.