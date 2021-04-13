Корумповані судді чинитимуть опір, – Жернаков про ліквідацію ОАСК

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва. Цей крок, безумовно, є потужним і правильним, але важливо довести справу до кінця.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу сказав голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. Він зауважив, що подання законопроєкту про розпуск ОАСК не є випадковістю.

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Передумови до ліквідації ОАСК

На думку Жернакова, до такого рішення Володимира Зеленського підштовхнув нещодавній корупційний скандал. Мовиться про справу, в якій фігурує брат скандального голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка – Юрій Зонтов.

Вовк почав виділятися навіть на фоні досить складної корупційної ситуації в Україні. Він став супер токсичний для Офісу Президента,

– наголосив Жернаков.

Правоохоронці 6 квітня затримали Юрія Зонтова – брата судді ОАСК Павла Вовка та ще одного адвоката, коли ті мали отримати хабар – 100 тисяч доларів. При обшуках в адвокатів знайшли чимало готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.

Жернаков підкреслив, що наразі тексту законопроєкту ще немає. Однак, за його словами, сам факт, що президент пропонує ліквідувати ОАСК, а не "забрати у нього щось для галочки", заслуговує на підтримку. Він додав, що такий крок президента є дуже потужним і правильним, але все залежить від того, що передбачено у законопроєкті.

Як сказав голова правління Фундації DEJURE, відкритими залишаються такі питання:

Куди передадуть всі справи? Хто їх розглядатиме? Що буде із суддями? Чи відправлять їх на переатестацію?

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Чи чинитимуть опір судді

Жернаков припустив, що судді таки чинитимуть опір. На його думку, ця боротьба не буде легкою.

І, звичайно, це не буде легко. Вони можуть навіть вставляти палки в колеса, використовувати всі свої зв'язки. Тому, опору слід очікувати. А от чи буде боротьба – це інше питання,

– підсумував Михайло Жернаков.

Він підкреслив, що важливо, аби президент цього разу довів справу до кінця і не шукав компромісу з корумпованими суддями.

Зауважимо, що Окружний адмінсуд Києва вже давно втратив довіру серед українців. Зокрема й через скандальні рішення, які він виносив. Серед них: