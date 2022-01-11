Корупція та контрабанда на митниці: ДБР розповіло, скільки справ відкрили у 2021 році
Джерело:ДБР
Державне бюро розслідувань спільно з ДПСУ продовжує протидіяти незаконному переміщенню товарів через кордон. Саме контрабанда призводить до втрат державного бюджету в особливо великих розмірах.
На виконання рішень Ради національної безпеки й оборони, робота проводитися системно і триватиме доти, поки всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності не почнуть працювати чесно.
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ДБР викорінюватиме тіньові схеми. Ми й на далі в межах повноважень перевірятимемо всі експортні й імпортні операції щодо товарів широкого вжитку та нафтопродуктів. Для цього будуть залучатись не лише ресурси ДБР, а й всі наявні ресурси прикордонної та митної служб,
– зазначили у відомстві.
Скільки справ відкрили у 2021
У 2021 році Державне бюро розслідувань здійснювало розслідування у 636 кримінальних провадженнях у сфері порушень митного контролю – відкрили 308 справ, повідомили 124 підозри.
Водночас, окрім цього, до суду співробітники ДБР направили 106 кримінальних проваджень стосовно 124 осіб, згідно з якими сума встановлених збитків становить 175,6 мільйона гривень.
Злочини, пов'язані із незаконним переміщенням товарів через митний кордон, зазвичай стають можливими за участі посадовців державних органів,
– додали правоохоронці.
До слова, серед обвинувачених:
- 71 особа – працівники Державної митної служби;
- 23 особи – працівники Державної прикордонної служби;
- 1 працівник прокуратури.
Санкції проти контрабандистів: що відомо
- Вперше контрабандисти потрапили під санкції РНБО у квітні 2021 року. Тоді у відповідному списку з'явилося 4 одеситів і по 2 людини зі Львова, Закарпаття й Буковини.
- Вже 15 квітня Рада нацбезпеки та оборони ухвалила нові обмеження щодо осіб, пов'язаних з контрабандистською діяльністю. Тоді обмежувальні заходи застосували до 12 фізичних та юросіб.
- 21 квітня президент ввів у дію пакет санкцій РНБО. Мовилося про застосування персональних економічних та інших обмежень щодо 13 громадян та 95 компаній.