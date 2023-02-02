Суд взяв під варту ексдиректора департаменту закупівель Міноборони Хмельницького, – ЗМІ

Шевченківський районний суд Києва заарештував колишнього директора департаменту державних закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького. Його підозрюють у корупції.

Хмельницького взяли під варту 2 лютого. Про це журналістам повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора та співрозмовник у правоохоронних органах.

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Хмельницький перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави

Шевченківський районний суд Києва взяв під варту колишнього директора департаменту державних закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького з альтернативою внесення застави.

Наразі прокуратура не розголошує суму застави. Видання пише, що прокурори вважають цю суму замалою та вже оскаржили рішення. За даними ЗМІ, мовиться про 26 мільйонів гривень.

Раніше під варту взяли ексзаступника міністра

Нагадаємо, що 1 лютого правоохоронці повідомили про підозру не лише Богдану Хмельницькому, а й ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику державного підприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

2 лютого суд заарештував Шаповалова із можливістю внесення застави у розмірі 402 мільйонів 600 тисяч гривень.