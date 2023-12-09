Україна наближається до некорумпованих, а отже, заможних і безпечних країн, – голова НАЗК

У НАЗК заявили, що Україна наближається до країн з низьким рівнем корупційних практик. З 2010 року рівень корупційних практик у країні знизився втричі.

В ефірі телемарафону голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що рівень корупційних практик в Україні значно знизився. Про це пише 24 Канал.

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Як змінився рівень корупції в Україні

За словами Новікова, Національне агентство з питань запобігання корупції провело соціологічне дослідження, яке підтверджує, що 60 % українців не готові використовувати корупційні практики в жодній ситуації.

У 2010 році рівень корупційних практик в Україні складав 60%, вдумайтесь, 60% громадян мали той чи інший корупційний досвід. У 2019 році цей процент знизився до 27%, і на сьогодні він складає лише 17%. Це просто колосальні цивілізаційні зміни, які свідчать про те, що Україна наближається до некорумпованих, а отже, заможних і безпечних країн,

– сказав він.

Він пояснив, що якщо подивитися світову мапу індексу сприйняття корупції, то війни й бідність присутні у тих країнах, де є високий рівень корупційних практик. Тобто долаючи корупцію Україна виходить з групи таких країн.

Він зауважив, що в Україні створено найбільш сучасну систему для запобігання корупції. Після Революції Гідності було створено НАБУ, НАЗК, ВАКС, САП.

До слова, Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про можливість НАЗК перевіряти майно, набуте до початку публічної служби.

Також нардепи ухвалили законопроєкт про збільшення штату Національного антикорупційного бюро.

Штат детективів НАБУ збільшиться