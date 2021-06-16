Корупція існує не тільки в Україні, – Данілов нагадав про Шредера і Саркозі

Олексій Данілов прокоментував закиди західних партнерів про недостатню боротьбу з корупцією в Україні. Секретар Ради національної безпеки і оборони нагадав, що Європа має чимало сумнівних прикладів.

Про це Данілов заявив на пресконференції у межах форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", коментуючи конфлікт інтересів у призначенні виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

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Данілов про боротьбу з корупцією у світі

Історія зі Шредером

Секретар РНБО наголосив, що партнери часто закидають Україні про недостатню боротьбу з корупцією.

Я хотів би нагадати про пана Шредера, який свого часу був на дуже високих посадах у Німеччині, потім перейшов працювати до пана Путіна і спільно з ним займається бізнесом в Росії,

– заявив Данілов.

Він уточнив, що не може точно сказати, чи є там корупція. "Про це треба публічно говорити. Один із французьких високопосадовців так само збирається займатися питанням нафти й газу", – продовжив секретар РНБО.

Історія зі Саркозі

Іншим сумнівним прикладом, переконаний Данілов, є історія з російським контрактом на купівлю французьких вертолітоносців "Містраль". Його анонсували через 2 місяці після припинення війни в Грузії за посередництва французького президента Ніколя Саркозі.

"Коли французи допомагали грузинам впоратися у 2008 році, через дуже короткий термін французи отримали замовлення на два "Містралі" від Росії", – розповів він.

Данілов підсумував, що боротьба з корупцією – складний процес, адже не лише Україна винна в тому, що тільки в нас такі процеси.

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