24 Канал Новини України
23 березня, 21:47
Я мав би бути холоднокровним, – командир спецпідрозділу ГУР відверто про свій моральний стан

Юлія Гринишина
Основні тези
  • Командир спецпідрозділу ГУР з позивним "Шаман" розповів, що випадки викриття корупції в Україні викликають у військових негативні настрої.
  • Він підкреслив, що українські захисники щодня жертвують своїм життям заради держави, тоді як деякі посадовці збагачуються на тлі війни.

Корупційні скандали, які час від часу розгораються в Україні, негативно впливають на моральний стан українських бійців. Це породжує у військовослужбовців певні сумніви.

Цим в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу поділився командир спецпідрозділу ГУР "Шаман", вказавши на те, що викриті корупційні схеми, зокрема довкола Енергоатома, дають привід солдатам сумніватися в тому, що відбувається в країні. Це, з його слів, найбільш негативний наслідок.

Дивіться також "Є рецепт до закінчення війни"․ Інтерв'ю з командиром спецпідрозділу ГУР – "Шаманом"

Над чим замислюються військові, коли чують про корупцію?

Сьогодні українські воїни жертвують своїм здоров'ям і життям заради майбутнього України. Паралельно з цим в країні фіксуються випадки розкрадання державних коштів посадовцями, які мали б навпаки акумулювати всі сили й гроші на благо держави, її народу та війська.

"Вони фактично не виконують свої функції та роботу. Я свою роботу роблю. Я вбиваю ворога та стою на захисті держави. А є люди, які розповідають, що захищають тил, а насправді збагачуються", – підкреслив командир спецпідрозділу ГУР.

Він наголосив на тому, що у беззвучному "контракті" військового із громадськістю такі люди в країні свою роль не відіграють. Тоді, з його слів, постає запитання, чому солдат має виконувати свої умови та зобов'язання, стримувати противника, а суспільство – ні.

Оце найбільша проблема. Якщо кожен свій шматок роботи буде робити, то все складеться в один пазл,
– впевнений "Шаман".

Україна – та, яка формуватиме світовий порядок

Командир спецпідрозділу ГУР "Шаман" плекає мрію, що Україна розквітне. Він пояснив, що в його мріях Україна – не та держава, яка очолює світовий порядок і посідає перше місце у світі, а та, яка визначатиме того, хто буде на першій сходинці.

Не буду об'єктивним у відповіді. На цьому етапі я занадто емпатично ставлюся до того, що відбувається в країні. Я мав би бути холоднокровним. Але ПТСР – не просто слова,
– озвучив "Шаман".

Підсумовуючи, командир спецпідрозділу ГУР "Шаман" поділився, що нині емпатія розвинута максимально. Він підкреслив, що хочеться бачити Україну такою, яка процвітатиме і буде здатна не просто впливати, а формувати світовий порядок.

Які корупційні випадки були викриті нещодавно?

  • На Дніпропетровщині викрито корупційні схеми під час будівництва фортифікацій. Мовиться про понад 14 мільйонів гривень збитків. Посадовці військової частини разом зі спільниками організували у 2024 році закупівлі матеріалів для оборонних споруд за цінами, які були завищеними. Вже трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи.

  • ВАКС присудив покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки з обмеженням зайняття певних посад на 3 роки нардепці від "Слуги народу" Людмилі Марченко та її спільниці Анастасії Колеснік. Народна обраниця, за версією обвинувачення, отримала хабар розміром 11 тисяч доларів за сприяння у виїзді чоловіків за кордон через систему "Шлях".

  • Контррозвідка СБУ та НАБУ ліквідувала схему привласнення державних коштів, було викрито керівництво підприємства оборонно-промислового комплексу у Дніпропетровській області. Так, перший заступник гендиректора заводу організував схему розкрадання 19,7 мільйона гривень на закупівлі металевої сировини. Матеріал мав бути залучений для серійного виробництва боєприпасів для українського війська.

  • САП та НАБУ викрили схему заволодіння мільйоннами концерну "Укроборонпром". Мовиться про 32 мільйони гривень коштів державних підприємств та спробу привласнити кошти цих компаній на суму понад 19 мільйонів. Схема полягала у штучному залученні підприємством-спецекспортером продукції та послуг військового призначення міжнародних компаній для виконання посередницьких послуг.