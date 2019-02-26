19:41
26 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ДТП У ХАРКОВІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 лютого
      Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати
      Вєсті.UA
      21:18, 25 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ДТП У ХАРКОВІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Корупційний скандал із "Укроборонпромом": активісти приїхали під будинок сина Гладковського

      108 Читать новость на русском
      Активісти приїхали під будинок Ігоря Гладковського
      Активісти приїхали під будинок Ігоря Гладковського / Facebook // Влад Красинський

      Активісти закидали петардами будинок сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. Останнього підозрюють в участі у масштабних корупційних схемах, пов'язаних із продажем контрабандних та неякісних запчастин "Укроборонпрому".

      Активісти навіть влаштували міні-інсталяцію під помешканням Гладковського-молодшого. Розлили червону фарбу, яка, очевидно, символізує кров українських захисників, які воюють на Донбасі, засипали її грішми та підпалили. Після цього запустили "святковий" феєрверк. 

      Читайте також: Скандал в "Укроборонпромі": що відомо про фігурантів схеми

      У будинку також побили вікна камінням. 

      На місце події прибула поліція, та обійшлося без сутичок. 

      Коротко суть того, чого такий галас навколо "Укроборнпрому": розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі – друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський. Його 22-річний син Ігор – один з основних фігурантів попилу. Друг Ігоря Гладковського Віталій Жуков, який "оформлює документи, заносить відкати". Жуков три роки пропрацював у концерні, був навіть помічником директора. У 2014 році він звільняється з державного сектору і переходить у приватний. Серед організаторів – голова державного оборонного концерну Павло Букін і "спеціаліст з контрабанди" Андрій Рогоза. Андрій Рогоза – ще до народження тріо з Жуковим та Гладковським – заробляв на сумнівних оборонних контрактах. Відкати від групи отримували керівники десятків заводів концерну. У правоохороних органах у цього угруповання був взагалі абонемент на недоторканість.

      Центральною фірмою їхнього масштабного "бізнесу" стала компанія "Оптимумспецдеталь" ("Оптима") – фірма-прокладка, яка отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

      Бізнес полягав у тому, щоб за згоди державного оборонного концерну втридорога продавати заводам цього самого концерну контрабандні запчастини до військової техніки, зокрема з Росії. Часом продавали такі неякісні запчастини, які доцільніше назвати металобрухтом. 

      Повний випуск розслідування читайте тут: Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

      Розслідування маштабних оборудок за участю "Укроборонпрому": відео

       

      blog_ava
      Freedom Jazz відмовилися від участі на Євробаченні-2019
      сьогодні
      7834
      Теги: Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Новини України Розслідування Новини Києва Скандал
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Махінації на оборонних закупівлях: 6 найгучніших скандалів під час війни
      сьогодні , 19:30 Махінації на оборонних закупівлях: 6 найгучніших скандалів під час війни
      Ігор Саджениця 84
      Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
      сьогодні , 19:11 Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
      824
      Росія готується до повномасштабної війни з Україною: карта
      сьогодні , 18:29 Росія готується до повномасштабної війни з Україною: карта
      2321
      Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 01:06 Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      10862
      Freedom Jazz відмовилися від участі на Євробаченні-2019
      сьогодні , 18:44 Freedom Jazz відмовилися від участі на Євробаченні-2019
      7866
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук