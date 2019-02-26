Корупційний скандал із "Укроборонпромом": активісти приїхали під будинок сина Гладковського

Активісти закидали петардами будинок сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. Останнього підозрюють в участі у масштабних корупційних схемах, пов'язаних із продажем контрабандних та неякісних запчастин "Укроборонпрому".

Активісти навіть влаштували міні-інсталяцію під помешканням Гладковського-молодшого. Розлили червону фарбу, яка, очевидно, символізує кров українських захисників, які воюють на Донбасі, засипали її грішми та підпалили. Після цього запустили "святковий" феєрверк.

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У будинку також побили вікна камінням.

На місце події прибула поліція, та обійшлося без сутичок.

Коротко суть того, чого такий галас навколо "Укроборнпрому": розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі – друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський. Його 22-річний син Ігор – один з основних фігурантів попилу. Друг Ігоря Гладковського Віталій Жуков, який "оформлює документи, заносить відкати". Жуков три роки пропрацював у концерні, був навіть помічником директора. У 2014 році він звільняється з державного сектору і переходить у приватний. Серед організаторів – голова державного оборонного концерну Павло Букін і "спеціаліст з контрабанди" Андрій Рогоза. Андрій Рогоза – ще до народження тріо з Жуковим та Гладковським – заробляв на сумнівних оборонних контрактах. Відкати від групи отримували керівники десятків заводів концерну. У правоохороних органах у цього угруповання був взагалі абонемент на недоторканість.

Центральною фірмою їхнього масштабного "бізнесу" стала компанія "Оптимумспецдеталь" ("Оптима") – фірма-прокладка, яка отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

Бізнес полягав у тому, щоб за згоди державного оборонного концерну втридорога продавати заводам цього самого концерну контрабандні запчастини до військової техніки, зокрема з Росії. Часом продавали такі неякісні запчастини, які доцільніше назвати металобрухтом.

Повний випуск розслідування читайте тут: Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

Розслідування маштабних оборудок за участю "Укроборонпрому": відео