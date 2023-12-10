На заміну "Аскольду": Росія перегнала новий корабель із Татарстану, – Defence Express

Журналісти Defence Express розповіли, що росіяни перегнали у тимчасово окуповану Керч новий ракетоносій. Мовиться про новий корвет проєкту 22800 "Каракурт".

Це російське судно є носієм ракет типу "Калібр". Новий "Каракурт" перегнали у Керч на заміну пошкодженому кораблю "Аскольд".

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"Каракурт" прибув у Керч на заміну "Аскольду"

У Defence Express вивчили інфографіку, створену OSINT-аналітиком MT_Anderson на основі супутникових знімків. Вона показала поточний стан ракетних корветів проєкту 22800 "Каракурт", оснащених крилатими ракетами "Калібр".

Згідно з даними журналістів, раніше знищений в результаті ракетного обстрілу 4 листопада 2023 року корвет "Аскольд" зараз перебуває на ремонті на заводі "Залив" в тимчасово окупованій Керчі. Пошкоджені частини корпусу корабля закрили згори росіяни.



Поточний стан корветів проєкту 22800 "Каракурт" в складі Чорноморського флоту / Фото MT_Anderson

Особливий інтерес викликає знімок, зроблений 5 грудня 2023 року в Новоросійську. На фото зображено двох "Каракуртів", у тому числі завершений і випробуваний корабель під назвою "Амур", а також, імовірно, судно "Туча".

На відміну від трьох попередніх "Каракуртів", побудованих на керченському заводі "Залів", корвет "Туча" був побудований на верфі в Зеленодольську, розташованому в Татарстані, на березі Волги. Отже, існує припущення, що росіяни транспортували новий корабель "Калібр", який, можливо, замінив знищений "Аскольд", до Новоросійська через Волго-Донський канал.



Корабель "Туча", який росіяни перегнали з Татарстану / Фото з відкритих джерел

Що відомо про новий російський корвет "Туча" Корвет Туча був закладений у 2019 році, та спущений на воду в Зєлєнодольску у липні 2023 року. За своїми характеристиками судно не відрізняється від попередніх кораблів проєкту 22800 Каракурт: повне водозаміщення – 870 тонн;

довжина та ширина корпусу – 67 та 11 метрів;

автономність плавання – до 15 діб;

екіпаж – 39 осіб;

озброєння – 76-міліметрова гармата, вісім пускових під ракети "Калібр" або "Онікс", "Панцир" (у морській версії), а також дрон Орлан-10.



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