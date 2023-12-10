На заміну "Аскольду": Росія перегнала новий корабель із Татарстану, – Defence Express
Джерело:Defense Express
Журналісти Defence Express розповіли, що росіяни перегнали у тимчасово окуповану Керч новий ракетоносій. Мовиться про новий корвет проєкту 22800 "Каракурт".
Це російське судно є носієм ракет типу "Калібр". Новий "Каракурт" перегнали у Керч на заміну пошкодженому кораблю "Аскольд".
Цікаво Які кораблі Чорноморського флоту Росія залишила у Севастополі після успішних ударів України
"Каракурт" прибув у Керч на заміну "Аскольду"
У Defence Express вивчили інфографіку, створену OSINT-аналітиком MT_Anderson на основі супутникових знімків. Вона показала поточний стан ракетних корветів проєкту 22800 "Каракурт", оснащених крилатими ракетами "Калібр".
Згідно з даними журналістів, раніше знищений в результаті ракетного обстрілу 4 листопада 2023 року корвет "Аскольд" зараз перебуває на ремонті на заводі "Залив" в тимчасово окупованій Керчі. Пошкоджені частини корпусу корабля закрили згори росіяни.
Поточний стан корветів проєкту 22800 "Каракурт" в складі Чорноморського флоту / Фото MT_Anderson
Особливий інтерес викликає знімок, зроблений 5 грудня 2023 року в Новоросійську. На фото зображено двох "Каракуртів", у тому числі завершений і випробуваний корабель під назвою "Амур", а також, імовірно, судно "Туча".
На відміну від трьох попередніх "Каракуртів", побудованих на керченському заводі "Залів", корвет "Туча" був побудований на верфі в Зеленодольську, розташованому в Татарстані, на березі Волги. Отже, існує припущення, що росіяни транспортували новий корабель "Калібр", який, можливо, замінив знищений "Аскольд", до Новоросійська через Волго-Донський канал.
Корабель "Туча", який росіяни перегнали з Татарстану / Фото з відкритих джерел
Що відомо про новий російський корвет "Туча"
Корвет Туча був закладений у 2019 році, та спущений на воду в Зєлєнодольску у липні 2023 року.
За своїми характеристиками судно не відрізняється від попередніх кораблів проєкту 22800 Каракурт:
- повне водозаміщення – 870 тонн;
- довжина та ширина корпусу – 67 та 11 метрів;
- автономність плавання – до 15 діб;
- екіпаж – 39 осіб;
- озброєння – 76-міліметрова гармата, вісім пускових під ракети "Калібр" або "Онікс", "Панцир" (у морській версії), а також дрон Орлан-10.
Росія вирішила відновлювати "Аскольд"
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни вирішили відновлювати своє судно "Аскольд". За словами військового, росіяни підняли судно з води і поставили на причал.
- Плетенчук нагадав, що малих ракетних кораблів, до яких належить і "Аскольд", Росія планувала розмістити у Чорному морі п'ять одиниць. Наразі в акваторію зайшло судно із Зеленодольська.
- Варто зазначити, що судно "Аскольд" було пошкоджено 4 листопада. Корабель зазнав суттєвих пошкоджень і був виведений з ладу.