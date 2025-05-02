Авіаексперт відверто відповів, чи потрібні Україні зараз Космічні сили

Україні справді необхідно створити Космічні сили у складі ЗСУ. У цьому питанні можуть надати допомогу міжнародні партнери, або ж його доведеться вирішувати власними силами.

До цього процесу може виявити інтерес і Європа. Докладніше про це 24 Каналу розповів авіаексперт, колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

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Чому Україні необхідні Космічні сили

Анатолій Храпчинський наголосив, що космос є критично важливою сферою, зокрема через потребу в сталому супутниковому зв'язку, яким зараз користується Україна завдяки американським технологіям. За його словами, наша держава має або самостійно розв'язувати це питання, або активно шукати надійних партнерів.

Особливо важливою є співпраця з Європою, яка, подібно до України, стикається з певними викликами в оборонній галузі. Європа наразі не має власних літаків п'ятого покоління чи систем протиракетної оборони, а також страждає від фрагментованості ринку оборонно-промислового комплексу і відсутності єдиних стандартів.

Європейські країни довгий час орієнтувалися на Сполучені Штати, але нинішня ситуація вимагає створення спільної оборонної коаліції між Україною та Європою. Такий альянс дозволив би об'єднати зусилля у ключових напрямках,

– наголосив колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ.

Україна вже активно виробляє безпілотні системи та засоби радіоелектронної боротьби, проте гостро потребує сучасної авіації та систем протиповітряної оборони. Європа могла б забезпечити ці потреби, зокрема шляхом постачання техніки четвертого покоління, яка відповідає вимогам сучасної війни.

Саме тому об'єднання зусиль з Європою та розробка спільної стратегії як у космосі, так і на землі, має стати пріоритетом української дипломатії. Це потрібно для того, щоб Україна не залишилася сам на сам перед глобальними викликами.

Зазначимо, що у березні Міністерство оборони України створило управління космічної політики. Народний депутат Федір Веніславський та член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, запропонував створити в Україні новий рід військ – Космічні сили ЗСУ. Відповідний законопроєкт уже подано до Верховної Ради.

Також повідомляється, що до 2030 року Україна планує створити власні національні супутники для оборонних цілей, а також систему сповіщення про повітряні тривоги та контролю космічного простору.