На Івано-Франківщині загорівся туристичний комплекс: вдалось врятувати 30 людей
У Косові, що на Івано-Франківщині, 24 липня загорівся корпус одного з туристичних комплексів. На щастя, надзвичайникам вдалося врятувати 30 людей.
Так, рятувальники евакуювали 15 осіб. Ще 15 – врятували з верхніх поверхів будівлі.
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Що відомо про пожежу в туристичному комплексі у Косові
Як стало відомо, повідомлення про пожежу у туристичному комплексі надійшло о 6:58. На місце події одразу виїхали рятувальники, пожежні команди села Пістинь та селища Кути.
Виявилось, що пожежа виникла в підвальному приміщенні одного із корпусів туристичного комплексу. Площа загоряння складала 10 квадратних метрів.
Під час пожежі у комплексі перебувало 30 осіб. Надзвичайники по висувній драбині з верхніх поверхів врятували 15 людей, ще 15 – евакуювали основними шляхами евакуації.
У підсумку о 7:39 пожежу локалізували, а о 8:01 – ліквідували. На щастя, ніхто з людей не травмувався.
Наслідки пожежі у туристичному комплексі / фото ДСНС
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