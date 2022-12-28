Під впливом Росії: в Косово заявили, що Сербія нагнітає ситуацію в регіоні

Сербія намагається дестабілізувати ситуацію в Косово. Для цього Белград підтримує бунти сербської меншини в косовських поселеннях.

Міністр внутрішніх справ Косово Джелал Швечла заявив, що це нагнітання Сербією пов'язане з Росією. Про це він сказав 27 грудня, тобто після того, як Сербія привела свою армію у бойову готовність та приготувала гаубиці.

Зауважте Загострення між Косово та Сербією триває: у Мітровиці з’явились нові барикади

Що заявили у Косово про Сербію

Саме Сербія під впливом Росії підвищила стан військової готовності та віддає накази на зведення нових барикад, щоби виправдати та стати на захист злочинних угруповань, які тероризують громадян сербської етнічної приналежності, що проживають у Косово,

– заявив міністр.

Рупор Кремля Дмітрій Пєсков не забарився та заявив, що Москва підтримує Сербію в її діях щодо ситуації в Косово.

Натомість у Сербії ці звинувачення відкидають, пояснюючи, що країна хоче захистити свою меншість у Косово. Зокрема, їхній президент Вучич заявив, що Белград: "...Продовжить боротьбу за мир і шукатиме компромісні рішення".

Що відбувається в регіоні: головне

Ввечері 26 грудня президент Сербії Александар Вучич заявив про приведення у бойову готовність усіх сил оборони країни – 1,5 тисячі сербських спецпризначенців та всіх підрозділів МВС.

Тоді сербський міністр оборони заявив, що вони націлені захищати власну територіальну цілісність і суверенітет, оберігаючи сербів від терору, де б вони не жили.

Згодом стало відомо, що Вучич та начальник Генштабу Збройних сил Сербії відвідали частину армійських підрозділів у гарнізоні Рашка. Вони оглянули гаубиці, після цього техніку повернули в казарми.

Вже 28 грудня в місті Мітровіца, що на півночі Косова, виросли барикади. Серби звели їх просто в місті. У Косово попросили миротворчі сили НАТО KFOR прибрати загородження, натякнувши, що вони можуть самі це зробити.

Варто зауважити, що цього разу загострення виникло через рішення Приштини провести дострокові вибори в північних муніципалітетах Косова із переважно сербським населенням.

Вибори в чотирьох регіонах Косово вирішили провести після того, як просербська партія оголосила бойкот органам влади. Причина давня – це рішення Косово перейти на власні документи та номерні знаки.