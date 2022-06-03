Костел святого Миколая у Києві нарешті передали римо-католицькій громаді

Влада нарешті передасть костел святого Миколая в Києві його громаді. Мінкультури готує для цього відповідні документи.

Відомо, що парафія костелу довго боролася за те, щоб святиню передали їм. Віряни римо-католицької церкви обурювалися, що Мінкультури не починало обіцяний ремонт 3 місяці з моменту, коли сталася пожежа.

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2 червня стало відомо, що костел таки передали громаді. Вона взяла на себе обов'язок з відновлення церкви.

Костел передали вірянам

Святиню мали передати вірянам офіційно 1 червня. Це мало стати знаменною датою для Римсько-Католицької церкви в Україні. Проте цього не сталося, бо юридичні процедури не вдалося завершити до визначеної дати.

Офіційно це станеться зовсім скоро. Адже громада костелу вже опікується церквою.

Релігійна громада бере на себе обов’язок з відновлення, реставрації й збереження святині / пам'ятки культури відповідно до найкращих міжнародних і вітчизняних стандартів,

– мовиться в повідомленні.

А тим часом Міністерство культури та інформаційної політики України найближчим часом має завершити підготовку відповідних документів. Адже критичний стан храму потребує якнайшвидших кроків від влади.

Що відомо про ситуацію навколо пожежі в храмі Святого Миколая

3 вересня 2021 року ввечері раптово загорівся костел святого Миколая в Києві. Вогонь пошкодив внутрішнє оздоблення та знищив унікальний орган. Крім того, через полум'я впала люстра. Кімната, у якій почалося задимлення, була зачинена, тому двері в неї довелося виламувати. Спершу боротися з вогнем люди, які були в храмі, намагалися самотужки. Після інциденту Президент України Володимир Зеленський розпорядився, аби Кабмін забезпечив відновлення святині.

Спочатку влада обіцяла, що ремонт у храмі закінчать до кінця 2021 року. Кошти до того ж швидко зібрали благодійники. Але роботу відтермінували на кінець січня. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пояснив, що це пов'язано з бюрократичними процедурами.

Планувалося, що 1 червня костел повинні передати парафіянам.

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