Небезпека не минула: на узбережжі Румунії вибухнула міна, проте у морі плаває ще одна
Джерело:Digi24
Через війну Росії проти України Чорне море стало небезпечним, адже росіяни викинули у нього кілька сотень дрейфувальних мін. Зокрема, одна із них, ймовірно, вибухнула 14 серпня біля узбережжя Румунії.
У Румунії стався потужний вибух стався в районі пірса перед готелем Forum в Костінешть. Відомо, що там розірвалась морська міна.
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Ще одна міна досі плаває
Військово-морські сили Румунії підготували групу водолазів EOD, які збираються піднятися на борт корабля берегової охорони з Мангалії, і якнайшвидше разом переміститися до зазначеного району для оцінки ситуації та необхідності знешкодження другої міни.
Влада Румунії спочатку повідомляла, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте потім стало відомо, що за медичною допомогою таки звернувся один чоловік. Він скаржився на погіршення слуху, проте від госпіталізації він відмовився.
За свідченнями свідка вибуху, на місці події було багато чорного диму.
"Нам сказали, що щось вибухнуло. Поліція та пожежна служба тут. Туристи ще у воді", – сказав він.
Ситуація залишається напруженою, адже на узбережжі багато людей, а Костінешті – переповнений курорт. Корнеліу Павел, речник військово-морських сил, заявив, що через дуже сильний вітер "стан моря не дуже хороший".
"З початку війни в Україні і до сьогодні наші водолази знешкодили п’ять морських мін у зоні нашої відповідальності", – зазначив Павел.
Вже не вперше у Чорному морі з'являються міни
- Ще у березні 2022 року виявили міну у Туреччині. Її знайшли на морському узбережжі Інеада у провінції Киркларелі. Це приблизно за 5 кілометрів на південь від річки Мутлудері, яка утворює кордон із Болгарією.
- У грудні 2022 року біля берегів Румунії виявили російську морську міну. Інформацію про неї повідомив турецький вантажний корабель. Виявили її орієнтовно за 4,6 кілометра, на північ від румунського чорноморського порту Констанца.
- За підрахунками фахівців, у Чорному морі наразі може перебувати 400 – 600 мін. Після перемоги роботи з розмінування акваторії Чорного моря буде багато. Ймовірно, треба буде долучати фахівців країн-партнерів. Очевидно, що викидаючи міни у Чорне море, Росія хоче завдати шкоди.