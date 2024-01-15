Назавжди залишиться у пам'яті: на фронті загинув директор одного з ліцеїв Київщини

На фронті загинув директор професійного ліцею міста Українка Київської області Костянтин Бахмацький. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Про трагічну втрату повідомили в пресслужбі навчального закладу. Там додали, що директор ліцею з перших днів стояв на захисті України й давав відсіч ворогу, передає 24 Канал.

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Назавжди залишиться в пам'яті у рідних

Захищаючи Україну від російських окупантів, віддав життя директор профліцею Костянтин Бахмацький. Він загинув 13 січня під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Герой служив у 135 окремому батальйоні територіальної оборони.

У пресслужбі висловили щирі співчуття усім рідним, близьким Героя.

Не словом, а ділом довів свою любов до України – з перших днів повномасштабного вторгнення ставши на захист нашої країни! Важко знайти слова втіхи для рідних і близьких. Прекрасний син, люблячий чоловік та батько, гарний колега та товариш. Нехай добрий, світлий спомин про Костянтина Миколайовича, нашого Захисника, стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, учнів, бойових побратимів та усіх, хто знав його, любив і шанував,

– мовиться у дописі.

Про час і місце прощання з Героєм повідомлять окремо.

Зверніть увагу! Наразі сім'я Героя потребує допомоги. Номер карти дружини загиблого захисника: Бахмацька Юлія Григорівна 5167 8032 4959 5203

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття сім'ї та близьким загиблого. Вічна пам'ять.

Трагічні втрати України у війні