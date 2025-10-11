Все, що відомо про криптоблогера, його діяльність та статки – зібрав 24 Канал.

Ким був Костянтин "Кудо" Ганіч?

Костянтин Тарасович Ганіч народився у 1993 році. Він був блогером і криптотрейдером, засновником освітньої платформи Cryptology. Загиблий мав псевдонім Kostya Kudo.

Ганіч був директором громадської організації "Асоціація трейдерів України" та співвласником компанії "ТСТА Консалтінг", що надає фінансово-освітні консультації. Також був зареєстрований як ФОП.

Освітня діяльність блогера

Свою освітню діяльність Ганіч розпочав наприкінці 2020 року. Спершу він навчався сам, а згодом почав проводити лекції для інших трейдерів. З часом команда виросла до 26 трейдерів та 62 співробітників.

Пізніше Ганіч вирішив навчати фінансової грамотності дітей 14 – 17 років. Він пояснював, що у цьому віці варто зробити акцент на базових фінансових знаннях і системах управління грошима.

Які мав статки "Кудо"?

За даними Youcontrol, у 2024 році чистий прибуток компанії становив 97 тисяч гривень, але Ганіч активно працював на ринку криптовалют, залучаючи кошти інвесторів.

"Кудо" володів елітними авто. Як помітив "Телеграф", у квітні 2025 року чоловік придбав нове Ferrari 296 GTB. Це гібридний суперкар італійського виробника 2023 року випуску. Коштує автівка на ринку від 342 до 371 тисячі доларів (залежно від модифікації та опцій).

Крім того, Ганіч заплатив 115 тисяч гривень за номери для авто.

У ніч перед його загибеллю на крипторинку сталися рекордні ліквідації падіння деяких активів сягало 99%. Він міг втратити половину власних та інвесторських коштів. Загалом близько 7 мільйонів доларів інвесторів було в довірчому управлінні у "Кудо".

Раніше чоловік розповідав, що втрачав до 1,3 мільйона доларів, але згодом повертав ці гроші інвесторам.

Що передувало і як помер "Кудо"?