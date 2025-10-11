Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. Користувачі соцмереж припустили, що загинув криптоблогер Костянтин Ганіч (на псевдо "Кудо").

Що відомо про загибель блогера в Києві?

У суботу зраку, 11 жовтня, в Оболонському районі Києва правоохоронці знайшли тіло 32-річного чоловіка. Він міг вчинити самогубство. Загиблий перебував в авто, а поруч з ним лежала його офіційно зареєстрована зброя. Чоловік загинув, імовірно, через вистріл в голову.

Оперативні групи поліціянтів, криміналісти та судово-медичний експерт попередньо встановили, що чоловік був підприємцем та блогером, який займався криптовалютою.

Після публікації звіту поліції на офіційному акаунті Костянтина з'явилося повідомлення: "Кудо" трагічно пішов з життя.

Причини встановлюються слідством,

– написали знайомі загиблого.

З'ясувалося, що загиблий мав проблеми з фінансами. Напередодні смерті він розповів близьким про свій пригнічений стан та надіслав прощальне повідомлення.