Це був дім десятків тисяч українців: як зараз виглядає місто-привид Костянтинівка
- Костянтинівка постійно піддається обстрілам, перетворившись на місто-привид.
- До вторгнення в місті проживало 78 тисяч осіб, але понад 95% населення змушені були покинути свої домівки.
Військові показали нові страшні кадри з Костянтинівки на Донеччині. Це місто Росія стирає з лиця землі усіма способами.
Який зараз має вигляд Костянтинівка, показали нас сторінці головного відділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс".
Яка ситуація у Костянтинівці?
Прикордонникам-операторам дронів "Феніксу" вдалося зафіксували черговий удар по Костянтинівці важкими авіабомбами.
Військові зауважили, що Костянтинівка – це місто-привид. Його окупанти постійно обстрілюють артилерією, РСЗВ, КАБами та ФАБами.
Як зараз виглядає Костянтинівка: дивіться відео
Довідково. До повномасштабного вторгнення у місті проживало 78 тисяч людей. Але понад 95% населення вимушено покинули свої домівки.
Від Костянтинівки до Олексієво-Дружківки веде 7-кілометровий відрізок траси, який називають "дорогою життя". Там постійно на мирних мешканців та військових полюють російські дрони.
Це відео – це один приклад воєнного злочину Росії. Фіксація потрібна для того, аби вона у майбутньому не уникнула покарання.
Наприкінці лютого військові уже показували ще одні страшні кадри, як Росія скинула на житловий квартал у Костянтинівці фосфорні снаряди.
Ситуація навколо Костянтинівки: останні новини
ЗСУ успішно утримують позиції на північному сході Костянтинівки, попри атаки російських військ. Аналітики ISW зазначали, що окупанти не змогли закріпитися поблизу позицій ЗСУ, а лише незначно інфільтрувалися у цей район.
Водночас ситуація там залишається складною. Наприклад, нещодавно повідомлялося, що ворог підбирається до околиць міста. А ще раніше він мав просування в селах Ступочки та Плещіївка.
Але росіянам там непросто. Агенти "Атеш" повідомили, що в одному з підрозділів 255 мотострілецького полку, який перебуває на Костянтинівському напрямку, почали навмисно виводити техніку з ладу, аби не потрапити на передову.