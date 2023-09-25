Підпал у притулку "Котохата" у Києві: у поліції відкрили ще одне провадження

У Києві ввечері 23 вересня виникла пожежа у притулку "Котохата", внаслідок чого загинули та постраждали тварини. Наразі у поліції Києва відкрили ще одне кримінальне проводження стосовно цієї справи.

Зокрема, нове провадження стосуватиметься жорстокого поводження з тваринами. Наразі щодо справи про пожежу в "Котохаті" ще триває досудове розслідування.

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У поліції відкрили нове провадження щодо "Котохати"

Правоохоронці зазначили, що під час пожежі у притулку для котів в Голосіївському районі міста загинуло 7 тварин. Наразі поліцейські встановлюють усі деталі події.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування за умисним знищенням або пошкодженням майна, що спричинило тяжкі наслідки, а також за жорстоким поводженням з тваринами,

– сказали у поліції.

Коли правоохоронці виявлять злочинців, а їхню причетність до пожежі у притулку доведуть у суді, цим особам може загрожувати позбавлення волі на термін від 3 до 18 років позбавлення волі.

Наостанок у поліції Києва зазначили, що за попередніми даними у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, а інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку.

Що відомо про пожежу у притулку "Котохата"