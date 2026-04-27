Коула Томаса Аллена звинуватили у спробі замаху на Трампа

У США 27 квітня розпочався суд над Коулом Томасом Алленом. Чоловіка звинуватили у спробі замажу на президента Дональда Трампа.

Про це пише BBC.

Як триває судове засідання над Алленом?

Судять Коула Томаса Аллена у Федеральному суді Вашингтона. Журналісти пишуть, що після того, як Коулу Томасу Аллену повідомили про його права, зокрема право зберігати мовчання та право на попереднє слухання, його запитали, чи розуміє він звинувачення.

Так, ваша честь,

– відповів підозрюваний.

Аллена звинувачують у трьох злочинах:

замаху на вбивство президента Сполучених Штатів;

використання вогнепальної зброї під час насильницького злочину;

перевезення вогнепальної зброї в міжштатній торгівлі з наміром вчинити тяжкий злочин.

Федеральний прокурор Джоселін Баллантайн стверджує, що Аллен перетнув кордони кількох штатів, намагаючись вчинити замах на президента Сполучених Штатів. Аллен нібито мав помпову рушницю 12-го калібру, три ножі та іншу зброю.

Підозрюваний американець не визнав себе винним у висунутих звинуваченнях. На цьому судове засідання закінчилося.

Наступне слухання має бути у четвер, 30 квітня. Це буде слухання щодо тримання Аллена під вартою, на якому буде визначено, чи слід продовжувати утримувати його під вартою до суду. Загалом за вчинені злочини Коулу Томасу Аллену загрожує довічне ув'язнення.

До речі, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко сказав в етері 24 Каналу, що не вважає, що стрілянину могла організувати команда Трампа. Водночас експерт наголосив, що американська система не була готова до таких регулярних випадків замахів на президента США.

Що відомо про Коула Томаса Аллена та його мотиви замаху?

Стрільця Коула Томаса Аллена американські правоохоронці затримали ще у день замаху 25 квітня. Чоловіку 31 рік, він проживає у Каліфорнії, працював викладачем та розробляв відеоігри.

У соцмережах чоловік різко відгукувався про адміністрацію Трампа – мовляв, та перейшла межу. І підтримував Україну, в тому числі зборами. Водночас сам чоловік не визнав, що хотів вбити саме Дональда Трампа, а планував відкрити вогонь по посадовцях його адміністрації.

Також була записка, яку Аллен передав рідним до стрілянини. Там чоловік розказав про свої наміри, а також перепросив рідних за те, що зробить. Брат Аллена повідомив про неї поліції за кілька хвилин до стрілянини.

Сестра Аллена сказала, що той часто ходив на стрільбище, робив радикальні заяви і казав про те, що планує зробити "щось серйозне". Він придбав два пістолети та дробовик і зберігав їх у будинку батьків, про що ті не знали.