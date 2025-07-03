Плани росіян зірвані, – Коваленко повідомив, які загрози досі зберігаються для Сум

Попри стабілізацію ситуації на Сумському напрямку, для міста все ще зберігаються загрози. Ворог може використовувати різні види озброєння для залякування мирного населення.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в ефірі 24 Каналу розповів, що для міста Суми загроза походить виключно від балістичного та ракетного озброєння, а також дронів типу "Шахед" і деяких інших БпЛА, здатних долати понад 70 кілометрів. Піхотної загрози немає, оскільки ворог зупинився.

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Плани ворога на Сумському напрямку зірвані

Забезпечити піхоту підтримкою техніки неможливо через високу інтенсивність застосування БпЛА. Російська техніка просто знищується.

"У прикордонних районах ведуться інтенсивні бої. Лінія фронту практично повністю стабілізована – це підтверджує і головнокомандувач Олександр Сирський. Ситуація, звісно, динамічна, оскільки ворог постійно перекидає підкріплення й резерви, але зазнає великих втрат. Є дані, що при підвозі підкріплення з Льгова або Рильська фіксуються випадки дезертирства серед російських військових", – сказав Андрій Коваленко.

Що відбувається на Сумському напрямку: дивіться по карті

Він додав, що так звана група "Сєвєр" вже проявила свою неефективність під час боїв на Курщині, де ворог утратив значні території на тривалий час. Вони не виконали поставлені командуванням завдання на Харківщині, так само провалилися й на Сумщині. Масове дезертирство лише підтверджує це.

Тож ситуація для росіян складна – втрати великі. Звісно, для нас це теж важкі бої, але ворог не досяг своїх цілей,

– сказав Коваленко.

Він зазначив, що Росія планувала захопити Юнаківку, закріпитися там, просунутися далі й підтягнути сили – ці плани були зірвані. Не вдалося також вийти на Хотінь, де вони теж хотіли закріпитися з подальшим просуванням – не дійшли навіть близько. Станом на зараз плани ворога на цьому напрямку зірвані.