Де розташовується Козача бухта: показуємо на карті місце гарячої кримської "бавовни"

Росіян у тимчасово окупованому Криму, як і анонсували у ЗСУ, чекає гарячий сезон "бавовни". Чергова "бавовна" розквітла у суботу, 29 квітня, у Козачій бухті.

Козача бухта розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя, на північний захід мису Фіолент, між Комишевою бухтою і мисом Фіолент, пише 24 Канал. Саме в Козачій бухті пролунав потужний вибух, після чого почалася пожежа.

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Козачу бухту нібито атакували безпілотники

Вибух пролунав близько 4 ранку. "Бавовна" сталася на нафтобазі в Козачій бухті. За попередньою інформацією окупаційної влади, вибух нібито стався через влучання БпЛА.

Дивіться на карті, де розташована Козача бухта

Кремлівські пропагандисти повідомили, що "бавовна" сталася саме в порту.

Раніше "бавовна" вже була в Козачій бухті

Торік у Козачій бухті окупаційна влада могла неодноразово спостерігати цвітіння "бавовни". Зокрема, 28 серпня 2022 року в районі мису Фіолент і Козачої бухти чули вибухи.

Місцеві жителі заявили про десять випадків "бавовни" в Козачій бухті. За попередньою інформацією, спрацювала ППО російських окупантів. Також була версія, що в Криму впала ракета "Онікс", якою загарбники атакували Україну.

Активісти зафіксували в Козачій бухті протягом 28 серпня відразу 10 вибухів.

"Бавовна" повернулася у Козачу бухту у жовтні 2022 року. Зокрема, 1 жовтня у соцмережах місцеві писали про серію вибухів та пострілів, які було чути у різних районах Севастополя. Протягом півтори години звуки вибухів доносилися з Козачої бухти.

Пропагандистські телеграм-канали повідомили про те, що у районі бухти нібито відбувалися навчання окупантів.