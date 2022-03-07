Кожен день спротиву створює для нас кращі умови, кращі позиції, – Зеленський

Триває 12 доба героїчного протистояння українського народу навалі російських загарбників. Кожен день боротьби створює для нас кращі умови та кращі умови.

Про це заявив Володимир Зеленський під час свого відеозвернення ввечері 7 березня.

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Маємо усвідомлювати, що кожен день боротьби, кожен день спротиву, створюють для нас кращі умови. Сильну позицію, щоб гарантувати наше майбутнє. У мирі, після цієї війни,

– сказав президент.

Глава держави також наголосив, що ненависть, яку ворог приніс в міста України з обстрілами та бомбами, там не залишиться та від росіян не буде жодного сліду.

Зеленський записав відеозвернення: дивіться відео

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