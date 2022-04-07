Кожен мій ранок починається з Маріуполя, – Зеленський виступив перед парламентом Греції

Президент Володимир Зеленський виступив перед парламентом Греції 7 квітня. Глава держави зазначив, що кожен його ранок починається з Маріуполя. Це місто, яке системно знищують.

Як інформує 24 канал, Зеленський зауважив, що такого в Європі не було протягом десятиліть – з часу Другої світової війни. Маріуполь стирають у попіл, блокують, а його мешканців вбивають голодом.

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Росіяни знищують все, – Зеленський

Це було півмільйонне місто. В ньому досі залишаються близько 100 тисяч людей, але немає жодної неушкоджено будівлі. Російські військові знищували все – підривали лікарні, пологовий будинок, житлові будинки,

– розповів президент.

Російські пілоти добре бачили напис "Діти", коли бомбили драмтеатр у Маріуполі. Проте це не зупинило їх від авіаудару. Зеленський наголосив, що Маріуполь завжди був домом для великої грецької громади.

У Маріуполі жила велика грецька громада

Наші народи протягом століття жили поруч, виховували дітей, будували майбутнє. Зв'язок цей настільки давній, що зараз неможливо знайти його початок,

– сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що Україна – одна з найбільших країн з православ'ям. Зеленський наголосив, що і культура Греції і самоусвідомлення пов'язані з Україною.

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Президент зауважив, що глава МЗС Греції був в Одесі минулого тижня – коли місто оговтувалось після обстрілів. Зараз в Одесі – тихо, проте це лише завдяки Збройним Силам України.

Росія має понести відповідальність за скоєне, – Зеленський

Росія продовжує депортувати людей з Півдня України. Десятки тисяч людей опинились на російській території. Це примусове переселення людей.

Президент наголосив, що треба врятувати Одесу від такого знищення, якого зазнав Маріуполь. Головне – знайти депортованих в Росію людей та врятувати тих маріупольців, які залишились у місті.

Я закликаю вас створити таку спілку друзів, яка може врятувати українців та греків Півдня України, яка зможе допомогти Маріуполю, адже місто потребує гуманітарної допомоги,

– додав президент.

До парламентарів звернувся етнічний грек, який захищає Маріуполь

Зеленський попросив послухати двох захисників Маріуполя, які перебувають зараз у місті. До парламентарів звернувся етнічний грек Михайло, який обороняє Маріуполь. Захисник зазначив, що його дід боронив країну від нацистів, а тепер він боронить своє рідне місто від російських нацистів. Чоловік розповів про катастрофу, у якій перебувають мирні жителі.

Люди гинуть тисячами, а їх немає кому ховати. У тому числі етнічні греки,

– наголосив Михайло.

Після цього розповідь побратима доповнив і Анастас. Він закликав греків говорити про катастрофу. У військових вистачає сміливості протистояти противнику, проте гуманітарної допомоги бракує мирним жителям.

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Президент подякував Греції за санкції та допомогу, проте зазначив, що війна триває.

Зеленський закликав Афіни використовувати свій вплив, як члена Європейського союзу, для організації порятунку Маріуполя. Слід зробити більше, аби Росія почала шукати мир.

Ми не зможемо задовольнитись тим, що скажемо, що Маріуполь – це нові Фермопіли, коли герої полягли, зупиняючи чисельне вороже військо. Зараз ми можемо допомогти,

– додав президент.

Україна потребує зброї

Росію, зауважив Зеленський, слід навчити, що той, хто починає війну, завжди програє. Дії Росії були спрямовані одразу не лише на Україну, а й на всю Європу і робить це шляхом "енергетичного шантажу". Саме тому треба заблокувати всі російські банки, заборонити вхід російських суден в світові порти.

Україна потребує зброї і про це знають всі на Заході. Чим швидше вона отримає цю допомогу, тим більше життів може врятувати.

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