"Кожен мріє про майбутнє": воїн "Поет" передав новий вірш із передової

Військовий Роман з позивним "Поет" зараз пліч-о-пліч з іншими бійцями боронить Україну. А ще він знаходить час, щоб викладати на папері емоції, які переживає під час війни. Так з'явився його новий вірш.

Цього разу "Поет" присвятив вірш мріям кожного українського військового. Цю поезію він написав 5 квітня.

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У період між боями, в кришталевій тиші,

Зорі світяться яскраво в небі найчистішім.

Тихі точаться розмови, бійці спочивають.

Кожен мріє про майбутнє, миру всі бажають.

Хтось з них згадує малечу, красуню дружину,

Інший каже, як збирати колючу ожину.

Той на тракторі у полі працював із малку.

Поруч з ним цитує вчитель "Наталку Полтавку".

Мрії хлопців світлі-світлі. "Після Перемоги".

Молитви усі про неї до Господа Бога.

Щоби люди України мирно працювали,

Щоби нашу святу землю русня не чіпала.

Мріють хлопці… а в багнюці, недалеко зовсім,

Йдуть розмови зовсім інші – із страху́ і злості.

Про грабунки – хто що викрав й відішле додому,

Щоби через десять років згадувать потому.

Хваляться своїм "геройством" – як в дітей стріляли,

Як палили мирні села, жінок ґвалтували.

Закривавлені прикраси жадібно збирали.

І старого, і малого – били й катували.

Розлетиться на шматочки тиша кришталева.

Вчитель знову став хоробрим захисником-левом.

Бійтеся в своїй багнюці, зомбі-псевдолюди –

Всім за злочини криваві привітання буде.

Вірш "Поета" опублікувала на своїй фейсбук-сторінці Держприкордонслужба. Допис вона супроводила малюнками дітей, які також якомога швидше хочуть завершення війни.



Українські діти мріють про кінець війни / Фото ДПСУ



Дитячі малюнки пронизані добром / Фото ДПСУ



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