Кожен постріл по Україні – крок до самознищення Росії, – Зеленський записав нове звернення

Володимир Зеленський 15 березня записав нове відеозвернення. У ньому президент наголосив, що Росія, окрім руйнування українських міст, завдає непоправної шкоди і собі.

Український президент 15 березня, на двадцятий день повномасштабного вторгнення держави-агресорки записав нове звернення, повідомляє 24 канал. У ньому, зокрема, розповів, чим є війна проти України для самої Росії.

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Росія руйнує і себе

Зеленський наголосив, що, обстрілюючи українські міста, Росія руйнує і себе.

Бо кожен постріл, кожен удар по Україні – кроки до самознищення Росії, до її самоізоляції, бідності та деградації. Росію залишають усі, хто просто хоче жити,

– зазначив політик.

Йдеться про науковців, артистів, бізнесменів, програмістів. Такого удару по людському капіталу Росія не переживала десятки років. "Удару, який завдала собі сама", – уточнив президент.

Однак українців це не хвилює. Для нашої держави важливо зберегти свій народ.

Масові атаки ворога у ніч на 15 березня

Український лідер нагадав, що у ніч на 15 березня майже по всій території країни були повітряні тривоги.

Ракетним ударом зруйнований аеропорт у Дніпрі. У Харкові російські авіабомби били по житлових кварталах. А ще артилерія, а ще міномети. Бої тривають і в області,

– продовжив Зеленський.

Крім того, завали після атаки росіян продовжують розбирати в Рівному. Чернігів та Остер переживають таку жорстку атаку Росії, "що вона стерла у пил будь-які свої претензії на культурний зв'язок з часами Русі".

Загарбники атакували й Київ. У результаті зруйновані 4 житлові будинки, відомо про 5 загиблих.

Глава держави наголосив, що в росіян немає коріння, пам'яті та душі.

Новий керівник Київської ОВА

"Окупанти продовжують вважати захоплення столиці своєю ключовою метою Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною", – заявив глава держави. Він назвав такі сподівання противника "абсурдом з усіх поглядів".

Для того, щоб додатково посилити оборону Київщини та столиці, я призначив керівником обласної військової адміністрації Олександра Павлюка,

– додав президент.

Звільнений голова ОВА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

Новий командувач Об'єднаних сил

Також Зеленський підписав указ про призначення нового командувача Об'єднаних сил.

Ним став генерал-майор Едуард Москальов. Професійна людина, патріотична людина,

– наголосив Зеленський.

Він також подякував усім захисникам України. А також висловив співчуття рідним тих мирних громадян, яких вбила Росія.

Гуманітарні коридори

Глава держави також розповів про те, які гуманітарні коридори працюють 15 березня.

Працює коридор із Сум, Тростянця, Лебедина, Шостки й Конотопу в напрямку міста Полтава,

– проінформував політик.

Водночас зазначив, що окупанти не зупинили обстріли й зірвали роботу гуманітарних коридорів в Київській області.

Вже декілька днів залишається заблокованою і колона з гуманітарним вантажем для Маріуполя. Але все ж таки потроху відбувається виїзд людей з оточеного міста на приватному транспорті.

Питання допомоги НАТО та закриття неба

Президент 15 березня виступив на саміті, який був організований Великою Британією. "Виступив перед лідерами держав Балтії та країн півночі Європи. Сказав про те, що хотіли б сказати, безперечно, усі наші громадяни: про НАТО, про допомогу, про те, що не всі зайняли моральну позицію у відповідь на російську війну", – розповів глава держави.

Він зауважив, що кожна з більш ніж 800 російських ракет, які ударили по Україні, є відповіддю на давнє питання про НАТО – про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу.

Якби були відкриті, якби це було чесно – то нам не довелось би 20 днів переконувати Альянс, що небо над Україною потрібно закрити. Закрити від смерті, яку несуть російські повітряні сили,

– пояснив український лідер.

Та підсумував, що в НАТО українців поки не хочуть чути. А деякі держави Альянсу залякали самі себе, зокрема нібито Третьою світовою війною.

"5-та стаття договору про НАТО ще ніколи не була такою слабкою, як зараз. Це тільки наша думка. Коли деякі члени Альянсу побоялись бути справді Альянсом. Який здатний захистити усе те, заради чого його і створювали", – продовжив Зеленський. Він заявив, що у такому випадку треба шукати дієві гарантії.

Глава держави запевнив, що Україна домагатиметься, аби їй дали літаки, щоб закрити небо.

Президент також зазначив, що Україні потрібні конкретні, юридично закріплені, гарантії: "Щоб жодного сумніву у них не було. І щоб не звучали відмовки. Як звучать зараз, коли ми звертаємось до тих, хто підписав "Будапешт".

На бізнес треба тиснути, аби він йшов ыз Росії

Зеленський додав, що всі українці та їхні партнери зараз мають важливе завдання.

Ми повинні тиснути на Росію так, щоб ціна за цю війну проти України стала надзвичайно болісною. Щоб усі у світі зайняли моральну позицію. Не тільки держави. Але й компанії,

– продовжив він.

Президент уточнив, що слід тиснути на великі корпорації, які все ще спонсорують військову машину Росії, які не пішли з російського ринку, хоча повинні були зробити це одразу.

Глава держави назвав приклади таких брендів: Nestle, Монделіс та інші гіганти харчової індустрії, а також Raiffeisen, Société Générale та інші банки, BASF, Samsung та LG, Bayer, Санофі та інші фармацевтичні компанії, Юнілівер, Johnson&Johnson тощо.

Денне звернення президента за 15 березня: дивіться відео