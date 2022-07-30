"Кожен українець мститиме": побратими вбитих полонених в Оленівці обіцяють відплату окупантам

У ніч проти 29 липня у колонії в Оленівці росія підступно вбила близько 50 українських полонених. Побратими захисників "Азовсталі" обіцяють не залишити це і відімстити ворогам за загиблих воїнів.

У своєму зверненні про це сказав тимчасовий виконувач обов'язків командира полку майор Микита Надточій. Він наголосив, що удар по Оленівці був актом публічної страти.

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росія має запам'ятати це раз і назавжди, – командир полку

Вони (росіяни – 24 канал) звикли до безкарності, що їх ніхто не притягне до відповідальності за відкрите порушення законів та звичаїв ведення війни. Тому ми, Україна, як держава, та весь цивілізований світ боляче дамо відсіч, щоб росія запам'ятала це раз і назавжди,

– сказав майор Надточій.

Полк вже з'ясовує імена виконавців та організаторів страти. Ба більше, воїни вже мають певну інформацію, але наразі не готові її озвучити. Надточій каже, що злочинців знайдуть, де б вони не перебували – чи на окупованих територіях, чи у росії.

Добу вони брехали про свій злочин, – Надточій

Добу вони брехали про свій злочин, а тепер підтвердили це заявою посольства. Ви самі будете страчені разом зі своїми шакалами та посольствами,

– звернувся російською до владіміра путіна Надточій.

Майор наголосив, що воєнних злочинців чекає міжнародний трибунал. росіяни думали, що знищили легендарний полк, проте до нього зараз доєдналась вся країна. За злочини мститимуть усі українці.

Відеозвернення майора Микити Надточія:

Що відомо про твіт посольства росії у Великій Британії:

У ніч проти 29 липня росіяни вбили близько 50 українських військовополонених – оборонців "Азовсталі" в Оленівці. У цьому вони звинуватили ЗСУ.

Ще понад 70 наших воїнів дістали травми.

30 липня російське посольство у Великій Британії опублікувало жорстокий твіт, що оборонців "Азовсталі" має чекати "більш принизлива смерть, аніж розстріл".

В МЗС України звернулись до світу і зазначили, що так звані "дипломати" росії є співучасниками воєнних злочинів.

Голова ОП Андрій Єрмак назвав росію державою-терористкою.

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