До Нового року лічені дні – Росія ще може завдати удару: нове звернення Зеленського

Російські окупанти 29 грудня завдали масованого ракетного удару по Україні. Воєнні злочини загарбників лише закріплюють, що війна завершиться для них трибуналом.

Про це під час традиційного вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він подякував бійцям Повітряних сил та українській ППО, яка сьогодні успішно відбила чергову російську атаку.

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Президент розповів, що 29 грудня українська ППО збила 54 ракети та 11 ударних дронів. Відзначилися воїни по всій Україні. Зеленський подякував усім нашим Повітряним командуванням – "Центр", "Південь", "Схід" і "Захід". А особливо бійцям 96-ї Київської, 160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні були найбільшими.

На жаль, маємо й кілька влучань. Наші енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці якнайменше відчули наслідки удару терористів. І я дякую всім, хто працює заради відновлення постачання енергії,

– зауважив глава держави.

Станом на цей вечір відключення електрики є в більшості областей України. Особливо складно:

на Київщині та у столиці,

на Львівщині,

в Одесі та області,

у Херсоні й області,

на Вінниччині,

на Закарпатті.

"Але це не порівняти з тим, що могло б бути, якби не наші героїчні зенітники й ППО. З кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе у глухий кут. Ракет у них стає дедалі менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитися трибуналом. Саме так і буде", – додав Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Президент попередив про ймовірні обстріли

За словами глави держави, попри всі удари щодня держава працює. Зокрема, мовиться про Офіс Президента та Кабмін. Сьогодні Зеленський мав дві великі наради – економічну та оборонну.

Працюємо, щоб у наших захисників було більше можливостей, більше зброї, більше дронів. Ситуація на передовій за добу – без суттєвих змін. Найбільш гостро – Бахмут, Соледар, уся лінія на Донеччині,

– зауважив президент.

Він додав, що росіяни не відмовилися від божевільної ідеї захопити Донеччину.

"Тепер вони ставлять собі завдання – під Новий рік. Я дякую всім нашим хлопцям, які вже котрий місяць доводять окупантам, що це ми будемо ставити й досягати цілей на своїй землі. Дякую всім, хто захищає український Донбас! Усім, хто захищає нашу Харківщину! Усім, хто тримає наш Південь! Хто захищає наш кордон", – зазначив Зеленський.

Також він подякував тим прикордонникам, які разом з усіма силами оборони б'ють ворога на фронті – бійцям Білгород-Дністровського й Мукачівського прикордонних загонів.

Окрім цього, глава держави зауважив, що до Нового року залишилися лише 2 дні. Ймовірно, окупанти ще раз спробують зробити так, щоб українці зустрічали його в темряві.

"Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обов'язково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне. Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто воює за нашу незалежність! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.