Наближає справедливе закінчення війни: Зеленський заслухав деталі ударів по російських об'єктах

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив успіхи Збройних Сил України щодо ураження російських об'єктів з Володимиром Зеленським.

Про це президент повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні. Глава держави відзначив роботу кожного українського воїна, який причетний до ударів по ворогу.

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Удари Сил оборони по ворогу

Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському деталі ударів по російських аеродромах, логістиці та НПЗ. Президент висловив вдячність кожному воїну, який працює в українській "оборонці".

Це найбільш ефективно – коли наслідки російської війни повертаються додому, в Росію, і коли на окупованій території нашої держави у ворога немає жодного спокійного місця,

– наголосив український лідер.

"Хто продовжує абсолютно відверто говорити нашим партнерам: Україні потрібно завдавати ударів – дійсно далекобійних ударів – по російському окупанту. Там, де окупант є, там, звідки Росія завдає ударів по Україні, звідки запускає ракети, "Шахеди", бомби. Нам потрібне це рішення", – зауважив він.

За його словами, Україна повинна захистити життя наших людей і завершити війну на українських умовах. І кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику і бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі.

"Кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни. Справедливе для нас, для світу, для України й для всіх, хто цінує життя. Дякую кожному нашому воїну в Збройних Силах, у розвідці та в Службі безпеки України, хто наявними в нас силами це забезпечує та дає нам такі потрібні далекобійні результати", – додав він.

Президент висловив вдячність партнерам

Хочу сьогодні також подякувати всім партнерам, які продовжують цілком справедливо тиснути на Росію за цю війну і на тих осіб з інших держав, які допомагають Росії воювати. Всі санкції, всі ці рішення, кожен прояв тиску на агресора за цю війну мають працювати й надалі і посилюватись так, щоб російська держава не могла обходити санкції,

– сказав Зеленський.

Як стверджує глава держави, що складніше буде Москві підтримувати своє військове виробництво і забезпечувати армію, то більше це буде реально змушувати Росію до миру. І пункти Формули миру саме тому абсолютно можливо реалізувати.

Він каже, що світова більшість тисне на Росію, не підтримує її військову активність і реально хоче повернути стабільність міжнародним відносинам. Санкції цьому сприяють, тож відповідно і справедливий мир буде.

Україна евакуює з Лівану своїх громадян

Зеленський розповів, що Україна наразі проводить евакуацію на Близькому Сході з небезпечних районів Лівану. ГУР, СЗР та МЗС України організували вивезення 30 наших громадян – це жінки з дітьми, які зараз, у цей час, вже у безпеці.

"І ми продовжимо цю роботу. Завжди, коли десь у світі є потреба допомогти нашим людям та повернути їх додому, ми це робимо та зробимо. Дякую всім, хто дбає про Україну та українців! Слава всім, хто бʼється заради України", – додав президент.