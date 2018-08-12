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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кожного дня ходив би! Але це диво, такого не буде, – незрячий комп'ютерник про працевлаштування

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Унікальна людина живе та працює в Харкові. Тарас Матвєєв від народження не бачить, але це не завадило чоловіку самостійно вивчити всі нутрощі складної техніки та братися за ремонти. Зараз майстер на волонтерських засадах лагодить техніку у бібліотеці для незрячих і мріє про оновлення тамтешніх комп'ютерів.

"Швидка комп'ютерна допомога" – так Тараса називають у харківській бібліотеці для незрячих. Це його другий дім, і кожен комп'ютер він знає на дотик.

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"Всі комп'ютери! Навіть не тільки комп'ютери. Перегоріла лампочка – він приїде полагодить, зламався кран – він приїде полагодить. Він у нас полагодить все. Все що є", – сміється бібліотекарка Оксана Чеботарьова.

Тарас Матвєєв не бачить від народження. Проте між ним і його любов'ю дитинства – фізикою – ніщо не змогло поставити перешкод. Жартує, у школі, як прив'язаний, ходив за вчителем. Тепер ремонтує все – від електромереж до комп'ютерів.

І в бібліотеці імені Гіршмана комп'ютери запрацювали для незрячих тільки завдяки Тарасу.

Для незрячих немає нічого. І ми нічого не можемо придбати, тому що це шалено дорого, а нам кажуть: "Коштів нема". І з нуля, буквально з нуля все зробив Тарас,
– розповіла завідувачка бібліотеки для незрячих імені Гіршмана Анна Калініна.

Окрім цього, Тарас допомагає опанувати комп'ютер таким, як і він сам, – незрячим. Для них він збирає техніку, встановлює програми та консультує при збоях. Але при цьому унікальний майстер живе на гроші від нечастих підробітків та соцдопомогу.

Це не пенсія, це допомога – 2178 гривень. Це сума, на яку не розгуляєшся, в принципі. Хоча є у людей і поменше,
– зазначив комп'ютерник.

У бібліотеці понад усе хотіли б працевлаштувати Тараса, щоб комп'ютерник був під рукою, хоча б на півставки. Але грошей на нові посади з бюджету не виділяють. Про постійну роботу, як про диво, мріє і сам ремонтник.

Та кожен день ходив би, як на роботу! Та й все. Робота потрібна, гроші потрібні. Але це диво. Такого не буде, звичайно,
– зневірився пан Тарас.

Усього ж в Україні живуть більше 2,5 мільйона людей із різними інвалідностями. І хоча, за даними статистики, Харківська область – другий регіон за кількістю вакансій для таких людей, Тарас знайти майстерню, яка б прийняла незрячого комп'ютерника на роботу, не може. Тому поки приймає в подарунок деталі та лагодить "залізяччя" вдома. 

Теги: Новини України Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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