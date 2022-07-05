У Туреччині почали розслідування через крадене українське зерно на російському судні, – ЗМІ
Джерело:Bloomberg
Туреччина розслідує походження зерна, яке прибуло до порту міста Карасу на російському судні Zhibek Zholy. Цей корабель незаконно вивіз українське зерно з окупованого Росією Бердянська.
Судно Zhibek Zholy не почало розвантажувати зерно
Турецька сторона 4 липня розпочала розслідування щодо походження зерна на судні Zhibek Zholy, яке 1 липня зайшло у порт міста Карасу, що на схід від Стамбула.
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Bloomberg з посиланням на слова турецьких посадовців, які спілкувалися з виданням на умовах анонімності, повідомляє, що судно з українським зерном ще не причалило в порт.
Також повідомляється, що судно Zhibek Zholy не почало розвантажувати крадене зерно. Корабель з краденим зерном перебуватиме в турецьких водах, поки турецька влада не перевірить його походження і маршрут транспортування.
З Бердянська вкрали 7 тисяч тонн українського зерна
- Посол України в Туреччині Василь Боднар 1 липня повідомив, в порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого росіянами Бердянська. Офіс генпрокурора одразу звернувся до турецької сторони з проханням вжити відповідних заходів.
- Суховантаж Zhibek Zholy побудований в Росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, але він ходить під російським прапором.
- У національній компанії з перевезень "Қазақстан темір жолы" збрехали, що буцімто перевезення здійснюється за узгодженим гуманітарним коридором на прохання української сторони.
- Точної інформації про кількість краденого українського зерна на судні Zhibek Zholy немає. Водночас ставленик Кремля у Запорізькій області Євген Балицький заявляв, що корабель вивіз з Бердянська 7 тисяч тонн краденого українського зерна.
- У неділю, 3 липня, стало відомо, що турецькі митники затримали судно Zhibek Zholy. Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що турецька сторона співпрацює з Україною у вирішенні подальшої долі судна.
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