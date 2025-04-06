Щоб не йти голіруч: росіяни знаходять найдивніші аналоги техніці для наступів

За час повномасштабного вторгнення Росія на полі бою втратила колосальну кількість техніки. Зараз це змушує окупантів шукати методи та засоби, щоб продовжувати виконувати бойові завдання військового командування.

Відомо, що Росія втратила понад 4000 танків, що є майже рівноцінно танковому корпусу Сполучених Штатів Америки. Це вплине на боєздатність ворога. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що танки на такій інтенсивній війні "довго не живуть".

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Втрати росіян на війні

Іван Ступак зауважив, що Росія за час повномасштабного вторгнення на територію України спалила все те, що було збудовано за часів найкращого економічного становища. Мовиться про період із 2000 по 2010 роки.

Тепер це все спалено. Ті танки, які виготовляє Росія зараз, не йдуть на склади, а одразу їдуть на фронт. Там їх також спалюють,

– сказав ексспівробітник СБУ.

За його словами, приблизно дві третини військової техніки, яка була виготовлена в радянські часи, також виведена з ладу. Окупанти активно втрачають свої запаси.

Зараз на деяких напрямках вони використовують те, що знайдуть чи вкрадуть у цивільних, зокрема "Ниви", "Волги" (легкові автомобілі – 24 Канал), багі, квадроцикли, самокати. Ті, у кого немає мізків, щоб це все "намутить", йдуть пішки в наступ,

– зазначив Ступак.

До слова, Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, наголосив, що російські війська гостро відчувають нестачу техніки. Це вже помітно на фронті. За його словами, через Маріуполь тепер проходить лише близько 10 одиниць техніки на тиждень, з яких лише кілька – танки, тоді як раніше рухались цілі колони.