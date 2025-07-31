Удар по центру Краматорська: загинула людина, багато постраждалих, серед них – 18-річна дівчина
- Внаслідок удару по центру Краматорська загинула одна людина, 11 постраждали, серед них 18-річна дівчина.
- На місці працюють рятувальники, вибухотехніки, медики та інші для надання допомоги та розбору завалів.
Ворог завдав удару по центру Краматорська у четвер, 31 липня. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула людина, також є постраждалі.
Усім тим, хто отримав поранення, надають необхідну допомогу, на місці працюють необхідні служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Донецької області.
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Що відомо про поранених у Краматорську?
Росіяни близько 14:15 завдали удару по центру міста, через що, за даними поліції, частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок. Наразі на місці тривають пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів.
Відомо про щонайменше одну загиблу людину та 11 постраждалих. Пораненим, серед яких – 18-річна дівчина, надається медична допомога. Точну кількість постраждалих і масштаби пошкоджень зараз встановлюють.
На місці обстрілу працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики та всі профільні служби,
– додали у поліції.
Раніше повідомляли, що серед постраждалих 1 людина перебуває у важкому стані. Також у мережі з'явилися відео, де можна побачити дим після влучання у Краматорську. За словами очевидців, він був їдким.