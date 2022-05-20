У Краматорському районі загинув підліток: загалом окупанти вбили вже 232 дітей

Російська агресія продовжує забирати в України дітей. Збройні сили Росії вже вбили 232 дітей під час вторгнення до України. Черговий ворожий обстріл призвів до смерті дитини в Краматорському районі.

Окупанти вбили підлітка

В Офісі генпрокурора повідомили, що черговий факт вбивства був зафіксований у Краматорському районі на Донеччині. Там від рук військ агресора загинув підліток.

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Збройні сили Росії 18 травня здійснили обстріл цивільної інфраструктури у місті Лиман, внаслідок чого, на жаль, і загинув хлопець.

Через війну постраждало понад 650 маленьких українців

Відповідні дані станом на ранок 20 травня озвучили ювенальні прокурори. Повідомляється, що понад 659 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

Відповідно до офіційних даних ювенальних прокурорів, 232 дитини загинули та ще понад 427 поранено.

Водночас в Офісі генпрокурора наголосили, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота зі встановлення кількості жертв в місцях активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Як наголосили в Офісі генпрокурора, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 145, Київській – 116 та Харківській – 100. У Києві жертвами атак росіян стали 16 маленьких українців.

Дитячі жертви війни в інших областях України

Чернігівська область – 68;

Херсонська область – 48;

Луганська область – 47;

Миколаївська область – 44;

Запорізька область – 28;

Сумська область – 17;

Житомирська область – 15.

Діти стають жертвами вторгнення Росії

17 травня російська армія завдала ракетного удару по Бахмуту та влучила по житловому будинку. Через обстріл постраждали відразу троє дітей. Згодом з-під завалів будинку дістали тіло 2-річної дівчинки.

Окрім того, також стало відомо про смерть 17-річної дівчини у місті Пологи, що в Запорізької області. Російські військові цинічно обстріляли цивільну інфраструктуру міста.

16 травня у Миколаївській області 16 травня восьмеро людей на автодорозі підірвалися на міні. Серед постраждалих була 5-річна дівчинка. Люди отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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