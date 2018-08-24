Краса Чумацького Шляху в Фінляндії: дивовижні фото

Фінляндія завжди приваблювала фотографів, які прагнули зробити унікальні знімки природи. Так, митець показав красу Чумацького Шляху в країні, підкоривши мережу ефектними світлинами.

Тисячі мандрівників з усього світу щороку відвідують Фінляндію. Все тому, що країна поєднала красу природи та архітектури. Навіть найвибагливіші туристи знайдуть тут місце, яке назавжди запам'ятається їм.

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Винятком не є й фотографи. Митці намагаються зняти дивовижне небесне явище – Чумацький Шлях. Вдалось це зробити фотографу Оскару Кесерчі, який провів уїк-енд просто неба. За його словами, вночі знімки вдаються ефектнішими, оскільки все наче завмирає.

"Кілька років тому я не знав про Чумацький Шлях. Кілька років тому я б не наважився їхати сам посеред ночі. Але зараз я фотографую зірки майже 4 роки, і досі кожен раз переживаю цей процес, наче вперше. Чудово, що можу зафіксувати все своїм фотоапаратом, особливо, Чумацький Шлях та Північні вогні", – розповів Оскар Кесерчі.

Допис, поширений Oscar Keserci - Finland (@oscarkes_photo) 21 Сер 2018 р. о 3:17 PDT

Допис, поширений Oscar Keserci - Finland (@oscarkes_photo) 18 Сер 2018 р. о 11:53 PDT

Допис, поширений Oscar Keserci - Finland (@oscarkes_photo) 18 Сер 2018 р. о 4:00 PDT

Допис, поширений Oscar Keserci - Finland (@oscarkes_photo) 17 Сер 2018 р. о 12:48 PDT

Окрім цього, митець показав красу зоряного неба в Греції та Ісландії. Фото, опубліковані Оскаром Кесерчі, заворожують красою.

Допис, поширений Oscar Keserci - Finland (@oscarkes_photo) 23 Сер 2018 р. о 2:42 PDT

Допис, поширений Oscar Keserci - Finland (@oscarkes_photo) 8 Сер 2018 р. о 5:36 PDT

Допис, поширений Oscar Keserci - Finland (@oscarkes_photo) 11 Лип 2018 р. о 8:17 PDT