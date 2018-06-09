Краса природи та боротьба з людьми: приголомшливі знімки Дубаї

Сила пустелі та сучасна архітектура – це те, що може вразити туристів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Австралійський фотограф Іреней Герк вирішив показати, яким насправді є Дубаї.

Височенні хмарочоси, найоригінальніші архітектурні новинки та сила природи пустелі – таким побачив Дубаї митець з Австралії. Чоловік провів у країні кілька днів та зробив серію дивовижних знімків, які показують красу ОАЕ.

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Боротьба між природою і людиною рідко буває настільки яскраво вираженою, як тут, в ОАЕ. Дубаї виросло з непримітного портового міста до жвавого мегаполіса впродовж кількох десятиліть. Однак природа, попри сучасну забудову, вражає,

– зазначив Іреней Герк.

Фотограф під час мандрівки випробував як традиційні техніки, так і сучасні. Відтак Іреней Герк оригінально показав, як люди змінюють природу, заселяючи території, та як пустеля опирається цьому процесу.

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