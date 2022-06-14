Краще дали б нам зброю, ніж кандидатство в ЄС, – Арестович

Олексій Арестович переконаний, що краще вже отримати важке озброєння, ніж кандидатство в ЄС. Радник глави ОП пояснив, що зброя може допомогти швидше завершити війну.

Відповідну інформацію радник Андрія Єрмака озвучив ввечері 13 червня. Про це він повідомив на 110 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Резніков сподівається, що Україна отримає важку зброю за підсумками "Рамштайн-3"

Арестович прокоментував постачання зброї та кандидатство в ЄС

Між нами кажучи, краще б вони замість кандидатства України в ЄС дали б зброю. Ми б самі розібрались з кандидатством та всім решта,

– заявив Олексій Арестович.

Радник Андрія Єрмака також додав, мовляв, нехай дають вже кандидатство в ЄС. Проте пригадав, що Туреччина також є кандидатом на вступ в Євросоюз, проте не є членом.

Війну може зупинити членство в ЄС, проте не кандидатство

"Війну зупинило би членство в ЄС. Туреччина скільки у нас сидить кандидатом?.. (країна має статус кандидата для вступу в ЄС – 24 канал) Ми можемо стати таким другим особим випадком. Як заявляють окремі політики, може знадобитися десятки років для вступу до ЄС", – сказав Арестович.

Також радник глави Офісу Президента пояснив, що це "цирк на дроті".

Варто пригадати, що 15 червня відбудеться "Рамштайн-3". Зокрема в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі збереться Контактна група з питань оборони України.

Перед зустріччю міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що сподівається, що після неї наша держава отримає важке озброєння. Очільник міністерства пояснив, що коаліція держав світу на підтримку України зростає.

Окрім того, вже 23 – 24 червня Єврокомісія визначиться щодо кандидатства України. Відповідну заяву зробила президентка Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн пояснила, що українці довели свою мотивацію та рішучу налаштованість, що ми спільно відбудуємо та модернізуємо Україну.

Коротко про надання зброї Україні

Збройним Силам України для ефективної боротьби з ворогом потрібне важке озброєння.

13 червня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, яка зброя потрібна Україні.

Зокрема радник Андрія Єрмака заявив, що нашій державі потрібно 1000 гаубиць калібру 155 міліметрів, 300 РСЗВ, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки, 1000 дронів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц багато разів обіцяв Україні озброєння, проте досі не надав. Проте вже 13 червня Шольц заявив, що нібито зброю вже готують на відправлення.

Варто пригидатис слова Арестовича наприкінці квітня. Зокрема радник Єрмака пояснив, що в Україні є надлишок особового складу при нестачі зброї та техніки.

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