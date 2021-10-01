Давид Арахамія відповів речниці спікера Дмитра Разумкова на закид про незнання регламенту Верховної Ради. Відповідну заяву голова фракції "Слуга народу" в парламенті зробив в ефірі одного з українських телеканалів.

На думку Арахамії, краще не до кінця знати регламент, ніж захищати Віктора Медведчука (нардепа від "Опозиційної платформи – За життя") на засіданнях РНБО (Ради національної безпеки й оборони, яка, власне, наклала на Медведчука санкції).

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Арахамія відповів на закиди про незнання регламенту Ради

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на закиди про незнання регламенту Верховної Ради. На це натякнула у фейсбуці речниця голови Верховної Ради Ольга Туній, коли Арахамія вдруге за день звернувся по підписні листи щодо відставки спікера.

Кажуть, Арахамія не так запросив ці листи. Що він не так знає регламент. Арахамія, можливо, не до кінця знає регламент. Але краще не знати регламент, ніж потім захищати Медведчука на РНБО,

– заявив з цього приводу сам Давид Арахамія.

І додав, що "люди точно зрозуміють, яка позиція правильна". Утім, не уточнив, які саме люди та коли чи що вони зрозуміють.

Тема відставки спікера Разумкова: останні новини

30 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія почав процедуру збору підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Причому зробив це двічі – спершу від фракції, а потім і від власного імені.

У цьому ж телеефірі від 30 вересня Арахамія аргументував свій вчинок "інцидентом із Венеційською комісією" (Разумков відправив туди законопроєкт про олігархів) і "холодною регламентною війною" (мовляв, Разумков делегований на посаду від "Слуги народу", але у нього з фракцією більше "думки не співпадають").

: голова Верховної Ради Дмитро Разумков дійсно на засіданнях РНБО не голосував за запровадження санкцій щодо Віктора Медведчука та пов'язаних із ним ЗМІ. Пояснив він це тим, що санкції проти громадян України РНБО запроваджувати не може.