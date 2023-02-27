У Краснодарі п'яний російський військовий підірвав гранату, яку привіз з війни в Україні

Росіяни зазнають втрат як на фронті, так і глибоко в тилу. От, наприклад, ворожий військовий з Краснодару, який вирішив привезти сувенір з війни. Він підірвав гранату, яку прихопив на Донеччині.

За наявною інформацією, вибухнула граната у Краснодарі у житловому будинку. Її з собою привіз доброволець, котрий воював на Донеччині.

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Напився та підірвав гранату

Відомо, що стався прикрий інцидент – пояснимо потім, чому – 26 лютого пізно ввечері. 34-річний окупант Кирило П. влаштував алкогольні посиденьки у житловому будинку, що на вулиці Тургенєва у Краснодарі. В якийсь момент йому, очевидно, стало нудно. Тож він дістав гранату РГД-5, яка потім вибухнула.

Зауважимо, що привіз він її з зони бойових дій на Донеччині. Там він перебував добровольцем, воюючи проти України у так званій "спецоперації".

У момент вибуху у квартирі разом з окупантом були співмешканці з дітьми. Вони не постраждали. На жаль, сам Кирило П. отримав лиш осколкові поранення. Йому медики надали допомогу.

Цікаво, що у квартирі після огляду виявили ще одну гранату. Її знешкодили сапери. Самому ж окупантові загрожує кримінальна відповідальність за незаконне зберігання зброї.

Хай там як, а втрати ворога продовжують рости шаленими темпами. Щоденно вдається відправляти на той світ від 500 до 1000 бійців "другої армії світу".

Скоро буде 150 тисяч "пакетів"