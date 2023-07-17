У Росії пірнув у море штурмовик Су-25: пілот загинув

У Краснодарському краї в Єйську в море впав штурмовик Су-25. За подією спостерігали десятки російських відпочивальників.

У мережі поширюють відео з падінням літака. Штурмовик Су-25 впав у море в годину пік, коли на пляжі відпочивали люди.

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У Росії впав черговий літак

Про падіння літака в Єйську повідомили в обід 17 липня. Оскільки це трапилось у людному місці, в мережі почали швидко з'являтися відео події.

Російські ЗМІ пишуть, що причиною падіння, за попередніми даними, стала технічна несправність.

На першому відео видно, як Су-25 почав різко спускатися. Відпочивальники на пляжі зрозуміли, що він падає.

Як падав літак: дивіться відео

На другому відео вже видно, як штурмовик "плюхнувся" у воду. Також на кадрах можна побачити парашут – ймовірно, це пілот, який встиг катапультуватися.

Російський Су-25 впав у воду: дивіться відео

Згодом у мережі з'явилося відео з іншого ракурсу – все видно від початку до кінця. Також цікава реакція росіянина – вочевидь, йому байдуже на життя пілота. Для нього головне, що він встиг зняти яскраве відео для соцмереж.

Ще одне відео з падінням російського літака:

Пілот помер у кареті швидкої

Пілот встиг катапультуватися, коли літак почав втрачати висоту. Повідомляється, що він впав у воду й зламав собі обидві ноги. Також під час падіння на нього впав купол парашута, заплуталися стропи.

Він наковтався води й мало не потонув. Його ще живим встигли витягнути рятувальники і непритомним доставили на берег. Російського пілота реанімували в кареті швидкої допомоги, проте він таки взяв квиток на "концерт до Кобзона".

Окупанти принагідно повідомляють, що інших постраждалих або руйнувань внаслідок події немає.

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