"У ворога відпало бажання просуватися тут вперед": 3-тя штурмова про звільнення Красногорівки

Третя штурмова бригада вибила російських окупантів з Красногорівки Донецької області. Красногорівку було дуже важливо звільнити ще й для того, щоб повернути певну тактичну перевагу на цій ділянці.

Зараз ворог не намагається просуватися у напрямку Красногорівки. Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

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"Зараз після наших дій ворог саме по цьому напрямку заспокоївся. Там у нього відпало бажання просуватись вперед. Тут не тільки тактичне положення. Питання ще у тому, що перед Красногорівкою є позиції, які легше і краще утримувати. Тому дуже важливо було їх повернути, щоб повернути певну тактичну перевагу на цій ділянці", – пояснив він.

Важливо знищувати ворожу силу

Максим Жорін зазначив, що другим надзвичайно важливим моментом є завдання, над яким постійно працюють ЗСУ. Мовиться про постійне максимальне знищення ворожої сили, особового складу та техніки.

Я вважаю, що їхній потенціал, їхні спроби наступу закінчаться тільки тоді, коли ми знищимо критичну для них кількість особового складу та техніки. Над цим ми працюємо,

– наголосив заступник командира.

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