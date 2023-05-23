Закликає "топити та палити" дітей України: пропагандист Красовський знову вляпався у скандал
Російський пропагандист Антон Красовський заявив, що не змінив думки щодо необхідності "топити та палити українських дітей". І це попри те, що він раніше вибачався за ці слова.
Про це пропагандист заявив під час стриму на ютуб-каналі, інформує 24 Канал. Красовський зазначив, що в нього не змінилося ставлення до українських дітей.
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Красовський знову вляпався у скандал
Автори стриму поставили Красовському питання про його ставлення до українців. Вони запитали, як наскільки він сильно любить х*хлів. На що пропагандист відповів:
Х*хлів? Та я їх у рот ї*ав, якщо чесно. Я не кажу, що їх треба вбивати, хоча я одного разу сказав, що треба топити і палити,
– сказав Красовський.
На питання, чи змінилося в нього відтоді ставлення до українських дітей, пропагандист відповів: "Ні".
Після відповіді пропагандиста ведучі стриму почали сміятися.
Висловлювання Красовського про українців: дивіться відео
Що цьому передувало
- Раніше в етері російського пропагандистського каналу Антон Красовський закликав топити та спалювати українських дітей.
- Також Красовський почав називати Карпати "огидними", висміювати українські смерекові хати і сказав, що в таких будинках можна закривати дітей та спалювати їх.
- На це відреагували у МЗС України. Так, Дмитро Кулеба закликав світ повністю заблокувати пропагандистський канал, на якому Красовський працював директором мовлення.
- Згодом Красовський відреагував на скандал, але виправдання вийшло безглуздим, мовляв, в етері "несе" і часто не видно меж. Тому йому нібито "ніяково" за це.
- До речі, слідчий комітет Росії вирішив перевірити висловлювання Красовського.