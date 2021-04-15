Такого не буде, – Кравчук не вірить, що військові США приїдуть воювати в Україну

Леонід Кравчук каже, що не варто сподіватись на те, що солдати США найближчим часом приїдуть воювати за Україну. Хоча, за його словами, Штати справді можуть надати допомогу нашій державі.
Джерело:24 канал
Мовиться про санкції та зброю. Про це глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
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Я думаю, очікувати того, що завтра американські солдати прийдуть на Україну і будуть нас захищати, давайте ми не будемо казкарями. Такого не буде,
– сказав Кравчук.
Однак політик не сумнівається, що США підтримуватимуть Україну. Зокрема, американські санкції проти Росії вже діють.
Що цьому передувало
- Росія почала активно стягувати свої війська до кордонів України нібито для навчань. Зброю звозила також до окупованого Криму.
- Розвідка попередила, що до 20 квітня 2021 року держава-окупант стягне 110 тисяч військових. Раніше розвідки повідомляли, що
- Через напружену ситуацію Європейське командування збройних сил США привело армію у максимальний рівень боєготовності. Штати запевнили, що не залишать Україну саму у разі наступу Росії.
- Крім того, президент США Джо Байден подзвонив кремлівському лідеру Володимиру Путіну, де висловив стурбованість через дії на кордоні. Очільник США запропонував Путіну зустрітись.
Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу