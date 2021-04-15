Такого не буде, – Кравчук не вірить, що військові США приїдуть воювати в Україну

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Леонід Кравчук каже, що не варто сподіватись на те, що солдати США найближчим часом приїдуть воювати за Україну. Хоча, за його словами, Штати справді можуть надати допомогу нашій державі.

Джерело:

24 канал

Мовиться про санкції та зброю. Про це глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Я думаю, очікувати того, що завтра американські солдати прийдуть на Україну і будуть нас захищати, давайте ми не будемо казкарями. Такого не буде,
– сказав Кравчук.

Однак політик не сумнівається, що США підтримуватимуть Україну. Зокрема, американські санкції проти Росії вже діють.

Що цьому передувало


Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу