Кравчук відправив "до чортової матері" прокремлівських політиків в Україні

Леонід Кравчук вважає, що політики, які живуть російською пропагандою, мають залишити Україну. Тим, хто висловлюється за методичками "Соловйова – Кисельова" – не місце в Україні, як би вони не маскувалися любов'ю до народу.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Таку думку глава української делегації у ТКГ висловив в прямому ефірі програми. Висловився Кравчук контексті обговорення подій Другої світової і героїчних та не дуже вчинків червоної армії.
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"До чортової матері їх"
Кравчук зазначив: ідеологію про згубних націоналістів-вбивць у Росії формують "Кисельови, Соловйови, Воробйови й інші пташечки". Вони, за словами Кравчука, "цвірінькають і нав'язують нам цю ідеологію".
Втім, справжні українські політики не ведуться на це та не сприймають пропаганду. Ті ж, хто підтримують її – мають виїхати з України геть.
Вони живуть ідеологією кремлівською... Їм треба слухати Україну, слухати свою землю, якщо вони хочуть тут жити. А як не хочуть – то, вибачте на слові, до чортової матері з України. Ось моя їм порада,
– сказав Кравчук.
Перед тим, як експресивно висловитися, Кравчук все ж перепросив за такий мовний зворот.
Кравчук про Кремль і війну на Донбасі: останні висловлення
- Леонід Кравчук останнім часом став відзначатися гострими і сатиричними заявами щодо агресії Росії.
- Наприклад, на повному серйозі заявив, що за потреби зі зброєю піде захищати Україну від російського окупанта. І готовий стріляти до останнього.
- Пізніше, отримавши бурхливі реакції у соцмережах, він повідомив, що сім'я підтримала його ідею. До того ж, за його словами, готовність протидіяти агресії Кремля висловили його син та онук.
- Щодо ймовірної зустрічі Зеленського і Путіна Кравчук зазначив, що президент України не може їхати до президента з Кремля. Це не допустимо і абсолютно не серйозно, сказав Кравчук.
- Виправдання агресії захистом росіян на Донбасі – це глибока фальш Росії, за яку вона має поплатитися, вважає Кравчук.