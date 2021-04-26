Це фальш, – Кравчук про справжню ціну "турботи" Путіна про російськомовних в Україні

Росія намагається виправдати свої агресивні дії на території України нібито захистом російськомовного населення. Насправді ж це – глибока фальш.

Таку думку озвучив очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Важливо У Путіна знов заговорили про захист російськомовних: чи піде Кремль у наступ

Кравчук нагадав, що наслідки агресії Росії – 15 тисяч загиблих на Донбасі з боку України та 1,6 мільйона людей стали переселенцями.

Зруйновані будинки, зруйнована інфраструктура, вони пішли, і сьогодні живуть в інших регіонах України, і не тільки України, не маючи всіх умов для життя і праці. І хочу сказати, що серед цих людей, усі – російськомовні, та понад половини – етнічні росіяни,

– підкреслив Кравчук.

Саме тому, за словами очільника української делегації в ТКГ, заяви Росії з приводу захисту російськомовних людей, росіян – "це глибока фальш". Він додав, що треба припинити цю брехню Володимира Путіна і почати важкий шлях до миру.

У чому полягає небезпека риторики Кремля

Зауважимо, що Кремль часто використовує наратив про "захист" російськомовних в інших країнах. У такому випадку, на думку Путіна, можна вводити свої війська в інші країни, прикриваючись "благими намірами".

Однак, як раніше наголосив Володимир Зеленський, це є небезпечним не лише для України, але й для Європи та навіть самої Росії. Президент України підкреслив, що в усьому світі є росіяни, українці, французи та інші нації. І це не означає, що їхні права потрібно захищати, вводячи війська. У такому випадку, підкреслив Зеленський, розпочнеться світова війна.