Країна більше не знає вихідних, – Зеленський про 10 днів війни

Володимир Зеленський 5 березня звернувся до українців. Він зауважив, що триває вже десята доба вітчизняної боротьби, щирої віри та цілодобової роботи.

Український лідер наголосив, що 10 десята доба війни триває, як один нескінченний день. Одна нескінченно довга ніч не дає відпочинку, повідомляє 24 канал.

Зауважте Зеленський звернувся до українців на 10-ий день війни з Росією

Зеленський зауважив, що 5 березня – субота. Але на війні це слово майже нічого не означає. Така ж доля спіткала будь-який інший день тижня. Вони усі стали однаковими.

Однаково захищаємо державу. Однаково рятуємо людей. Країна не знає більше вихідних. Не важливо, що на годиннику. Не важливо, що в календарі. І так – до перемоги,

– наголосив Зеленський.

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