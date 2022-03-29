Країнами-гарантами стануть провідні армії світу, – ОП про угоду щодо гарантій

Україна прагне створити нову систему гарантій та безпеки. Країнами-гарантами в ній виступлять провідні армії світу, в тому числі ядерні країни.

Про це повідомив Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента. За його словами, договір про гарантії на практиці передбачає отримати дієвий інструмент захисту нашої території та суверенітету.

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Країнами-гарантами стають, скажімо так, провідні армії світу, у тому числі з ядерним компонентом, які беруть на себе конкретні юридичні зобов'язання,

– розповів Подоляк.

Йдеться про втручання країн-гарантів у будь-який конфлікт на території України та негайного постачання зброї. Також країни-гаранти можуть закрити небо.

В ОП зазначають, що договір дозволить переглянути стару модель глобальної безпеки, яка в теперішніх умовах виявилася неефективною. У формуванні нової глобальної архітектури безпеки Україна вийшла ініціаторкою.

Можливі країни-гаранти:

Велика Британія;

Китай;

США;

Франція;

Німеччина;

Ізраїль;

Канада;

Італія;

Польща;

Туреччина.

Нардеп та представник української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна вже спілкується з потенційними гарантами, і деякі з них навіть дали свою попередню згоду. Зокрема, США вже заявили, що готові брати участь у реалізації гарантій з безпеки України. Через 2 тижні Україна може запросити країни-гаранти до процесу переговорів.

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