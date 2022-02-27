Країни G7 постачатимуть Україні озброєння та посилять санкції проти Росії

Країни G7 домовилися постачати Україні оборонне озброєння та посилити санкції проти Росії.

Відбулась важлива зустріч G7 та України. Міністерка закордонних справ Великої Британії розповіла, що країни Великої сімки будуть продовжувати захищати Україну.

До теми ЄС дасть Україні летальну зброю – союз вперше забезпечить озброєнням третю країну

Ми чітко усвідомлюємо, що Путін повинен зазнати краху і відновити суверенітет України,

– заявила вона.

Тож країни G7 домовилися продовжувати:

Постачання оборонного озброєння та техніки в Україну,

Ескалувати санкції, щоб послабити російську економіку,

Викликати Путіна на глобальних форумах,

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.